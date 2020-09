Hoe de Formule 1 in 2021 downforce opnieuw verder vermindert

De Formule 1-reglementen voor 2021 werden in een eerder stadium al aangepast om het downforceniveau terug te brengen zodat de huidige Pirelli-banden de toenemende krachten kunnen weerstaan. De progressie van de teams in de eerste helft van het F1-seizoen 2020 is echter dusdanig significant dat de FIA vreest dat het oorspronkelijke plan - een reductie van tien procent downforce - niet voldoende zal zijn. Aangezien Pirelli in 2021 voor het derde opeenvolgende jaar met dezelfde banden rijdt, voordat in ’22 de nieuwe 18 inch banden geïntroduceerd worden, zijn de reglementen nog verder aangepast. Men hoopt dat de druk op de banden hierdoor vermindert en dat Pirelli niet genoodzaakt is om een nog hogere minimum bandendruk voor te schrijven.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, in de pits met een lekke band Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De voornaamste veranderingen hebben nog altijd te maken met de vloer: de teams moeten een stuk vloer voor de achterband weghalen. In de eerste opzet zouden de teams nog een beperkt aantal openingen in de vloer mogen maken om wat van de verloren prestaties goed te maken. Volgens de nieuwe reglementen is dat niet langer toegestaan. Daarbovenop, om ervoor te zorgen dat de downforcereductie slaagt, voert de FIA ook wijzigingen door aan de omgeving rond de vinnen op de achterste brake ducts en de verticale elementen op de diffuser.

2021 remmen Photo by: Giorgio Piola 2021 reglement diffuser vinnen Photo by: Giorgio Piola

Wat betreft de vinnen op de brake ducts: deze elementen mogen onder de lijn van de as maximaal 40 millimeter breed zijn. De vleugeltjes op de diffuser zijn enkel toegestaan vanaf 50 millimeter buiten het referentiepunt.

Deze laatste set aanpassingen zorgt niet voor een ingrijpende verandering voor de ontwerpers van de bolides, aangezien ze al aanpassingen hebben doorgevoerd aan deze elementen om in lijn te komen met de eerder aangekondigde wijzigingen.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 met vloer van spec 2021 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De teams zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de wagen voor volgend jaar. Dat bewees McLaren door tijdens de vrije trainingen van de Grand Prix van België te experimenteren met een 2021-stijl vloer. Het team uit Woking wilde hiermee data verzamelen over de impact van de aanpassingen op de prestaties.