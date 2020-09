GP Bahrein wordt na 2020 weer op gebruikelijke lay-out verreden

Tegen het eind van het seizoen racet de Formule 1 twee keer in Bahrein, een direct gevolg van de door het coronavirus in de war geschopte plannen. De eerste race vindt plaats op de configuratie waarop de F1 gebruikelijk racet, een week later rijden de coureurs voor het eerst op de korte buitenste omloop van het Bahrain International Circuit. De race op die lay-out wordt op 6 december verreden. De verwachting is dat dit rondje in de kwalificatie minder dan 55 seconden gaat duren, maar enkele coureurs lijken vraagtekens te hebben bij deze lay-out.

Toch hoeven ze er niet voor te vrezen dat deze configuratie het vaste circuit voor de Bahreinse GP wordt, zo vertelde CEO Sjeik Salman bin Isa al-Khalifa in gesprek met Motorsport.com. “Het is een veel korter circuit, dus ik denk dat de internationale lay-out iets is waarvan we weten dat meer fans het kunnen zien, vanwege het binnenste deel en het technische aspect. Het is een besluit dat ze genomen hebben met de huidige situatie in gedachten en het feit dat we twee evenementen organiseren. Als we een race per jaar hebben, dan zou het op de internationale lay-out gebeuren waarop de eerste race wordt verreden.”

Wat de Formule 1 mede voor de buitenste lay-out van het Bahrain International Circuit heeft laten kiezen, is het feit dat deze omloop al in het bezit was van een FIA Grade One-licentie, die nodig is om F1 te verwelkomen. Daardoor hoeven er ook geen aanpassingen te worden gedaan aan het circuit om de Sakhir Grand Prix te kunnen organiseren. Sjeik Salman stelt dat er overleg plaatsvindt met de FIA en F1 om het maximale uit de lay-out te halen en een spectaculaire race op poten te zetten. “De lay-out van het circuit en de verlichting zullen volgens de F1-standaard zijn”, garandeert hij dan ook.

Bahrein organiseert eind november en begin december dus twee Grands Prix, maar de verwachting is dat het circuit in 2021 weer op het vertrouwde plekje in maart op de kalender staat. Drie races in ruim vier maanden tijd dus. “Voor ons, met drie races in november, december en maart, heeft het een aantal extra uitdagingen wat betreft marketing en dat soort zaken”, zei Sjeik Salman. “Desalniettemin hebben we er zin in. We gaan een zo groot mogelijke show neerzetten. We hadden grootse plannen voor maart, en we kunnen nog kiezen wanneer we die ten uitvoering brengen. We zullen wat verrassingen hebben.”

Met medewerking van Luke Smith