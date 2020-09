Ferrari zonder al te hoge verwachtingen naar Sochi

Gezien de resultaten dit seizoen is men in Maranello niet hoopvol gestemd over de 1001ste Grand Prix in het bestaan van de rode renstal uit Italië. Weliswaar neemt het team enkele aerodynamische updates mee naar Rusland maar die zullen niet het verschil maken, verwacht sportief directeur Laurent Mekies.

“Dit is onderdeel van een plan voor de komende races. We proberen met dat plan zoveel mogelijk de zwakheden die we in de afgelopen races hebben gezien, recht te zetten. Dat doen we vooral met het oog op 2021. We gaan er niet vanuit dat dit kleine pakket een groot verschil zal maken, maar we kunnen wel alvast controleren of het werkt en of het ons een basis voor verdere ontwikkelingen verschaft.”

Leclerc wil in de achtbaan

Charles Leclerc, die twee weken geleden tijdens het Ferrari-feestje op Mugello achtste werd, heeft nog maar twee keer gereden op de Sochi Autodrom. In zijn eerste jaar – met Alfa Romeo – werd hij er verdienstelijk zevende en vorig jaar finishte hij als derde na vanaf pole te zijn vertrokken. Niet onverdienstelijk zou je zeggen, maar het is veelzeggend dat Leclerc niet over het circuit zelf begint als hem wordt gevraagd wat hij van – het niet zo populaire – Sochi vindt.

“Er zijn eigenlijk twee dingen die me te binnen schieten als ik aan Sochi denk, het lange rechte stuk en de achtbaan. Ik heb erg veel lol gehad in Sochi. Vooral in het themapark dat vlak naast het circuit ligt. Ik kan me de eerste keer herinneren dat ik er met de Formule 1 bij was, in 2018. Ik had afgesproken met wat coureurs met wie ik bevriend ben en we hebben toen een paar ritjes in achtbaan gemaakt. Een prima manier om even te ontspannen voor het raceweekend.”