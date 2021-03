04:05

Domenicali blijft positief over afwerken volledige F1-kalender

De Formule 1 baarde afgelopen jaar opzien door, ondanks het coronavirus, een kalender met 23 races te presenteren voor 2021. Na de eerste race ligt de F1 nog altijd op koers om dat aantal races af te werken en CEO Stefano Domenicali is positief dat dit zo blijft. “Het doel is om alle races te behouden. Dat willen de organisatoren ook en dat laat zien hoe sterk de Formule 1 is”, vertelde hij aan Ziggo Sport. “Iedere dag praten we met ze over de situatie, want we moeten er klaar voor zijn om zodra het mogelijk is zoveel mogelijk fans aanwezig te hebben en ook de paddock weer in ere te herstellen.”