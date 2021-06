06:24 We hebben nog zes minuten te gaan in deze eerste sessie. Geen verbetering van tijden tot dusverre en dus is dit nog steeds de top vijf:



1. Verstappen 1.05.910

2. Gasly 1.06.166

3. Hamilton 1.06.332

4. Bottas 1.06.386

5. Tsunoda 1.06.397