06:34 Zo is het nu even wat rustiger op het asfalt. Een van de weinige auto's op de baan is Mazepin en de Haas-coureur laat heel aardige dingen zien. Hij is zojuist naar de vijftiende positie geklommen op bijna twee tellen van Sainz. Teamgenoot Schumacher is ook op de baan, maar hij komt niet verder dan de negentiende tijd.