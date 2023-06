F1 Spanje live: Volg de derde vrije training

Max Verstappen was vrijdag de snelste coureur op het volgepakte Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij noteerde een 1.13.907 en was daarmee de eerste en voorlopig enige coureur die onder de 1.14 dook. Wel zag hij thuisheld Fernando Alonso op minder dan twee tienden van een seconde achter hem staan. De grote verrassing was echter Nico Hülkenberg, die in de Haas VF-23 de derde tijd noteerde. De verschillen in het veld waren minimaal. Verstappen was immers 1,1 seconde sneller dan de nummer negentien, Alexander Albon. Kortom, het wordt voor de coureurs een echte uitdaging om een plek in Q3 af te dwingen.

Een van de coureurs die zich zorgen maakt over het bereiken van Q3, is Lewis Hamilton. Hij sloot de vrijdag af met de elfde tijd en stelde dat het niet vanzelfsprekend is dat hij een plek in de top-tien zal bemachtigen. Hij hoopt dat Mercedes in de derde vrije training nog wat aanpassingen kan doorvoeren aan de W14 om de route naar Q3 makkelijker te maken. Slagen Mercedes en Hamilton daarin?

Daarnaast is het de vraag of Alpine de goede vorm van vrijdag kan vasthouden. Esteban Ocon zette de vijfde tijd neer, Pierre Gasly zat er met een tiende tijd ook nog goed bij. Was het succes in Monaco, waar Ocon zijn derde podiumplek pakte, eenmalig of kunnen zij in Barcelona nog eens verrassen nadat Alpine-CEO Laurent Rossi eerder nog stevige kritiek had geuit op de prestaties van de Franse renstal? Aston Martin en Haas hopen bovendien dat zij het resultaat van de vrijdag kunnen herhalen. Alonso was tweede en liet teamgenoot Lance Stroll ver achter zich. Hülkenberg was derde en had een goed tempo te pakken, kan hij deze ronde vandaag herhalen? De derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje moet een goede indicatie geven of zij daarin kunnen slagen.

De zaterdag wordt afgetrapt met de derde vrije training, die om 12.30 uur begint. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.