F1 Silverstone live: Volg de kwalificatie

Om 12.30 uur Nederlandse tijd kregen alle Formule 1-coureurs de laatste kans zich voor te bereiden op de kwalificatie en de Grand Prix. VT3 begon in droge omstandigheden en dus op slicks, maar na 30 minuten begon regen het circuit te teisteren en werd er naar intermediates gewisseld. Dit betekende dat er geen betere tijden meer werden geklokt. Charles Leclerc besloot de afsluitende training als de snelste man, voor Alexander Albon en Fernando Alonso. Max Verstappen reed de achtste tijd.

Die uitslag ziet er behoorlijk anders uit dan vrijdag, al meldde Albon zich ook zaterdag weer in de top-drie. Het is de grote vraag wat het weer tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone gaat doen. Moeten de heren opnieuw voor regenbanden gaan of mogen de slicks weer van de plank getrokken worden? Kan Max Verstappen net als op vrijdag ook zijn spierballen tonen in de sessie die de startopstelling bepaalt of tovert een van de concurrenten iets uit de hoge hoed? Wat kan Albon in zijn FW45 als het er echt om gaat? Is de Thai de mannen van Aston Martin en Mercedes weer te snel af of mag hij überhaupt al blij zijn met een plekje in het derde kwalificatiedeel?

Daarachter zit het weer aardig dicht bij elkaar in het middenveld. De Nederlandse fans focussen zich natuurlijk ook op de prestaties van Nyck de Vries. Doordat regen VT3 teisterde eindigde de 28-jarige coureur de laatste training als elfde met een klein verschil naar AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda op plek tien. De Nederlander voelt de druk, maar lukt het hem ondanks dat alsnog zijn ploegmaat voor te blijven of wordt het opnieuw een lastige bedoening? En hebben de mannen van McLaren echt een stap gezet met de MCL60?

De antwoorden op al deze vragen worden vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd gegeven. Dan wordt op het iconische circuit van Silverstone de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaald. Wil jij door middel van de laatste updates en nieuwste video's niets missen van alle actie? Dan ben je bij Motorsport.com aan het goede adres. Volg ons liveblog bij de afsluitende zaterdagsessie.