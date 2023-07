F1 Oostenrijk live: Volg de sprintrace

De Formule 1 is aanbeland op de Red Bull Ring voor de negende ronde van het F1-seizoen 2023. De baan in Spielberg is het decor voor de tweede sprintrace van het jaar en die staat op het punt te beginnen. Eerder vandaag werkten alle F1-coureurs de sprint shootout af, een korte kwalificatie die training twee vervangt en de startopstelling voor de openingsrace bepaalt. Hoewel het in de ochtend nogal regende, was het bij de start van de sprint shootout droog en konden de heren met slicks op pad. De steeds beter wordende baan leverde steeds snellere tijden op en dus spektakel.

Max Verstappen kwam, net als in de kwalificatie voor de Grand Prix, uiteindelijk als snelste uit de bus. De regerend wereldkampioen stuurde zijn RB19 naar de rapste tijd en bemachtigde daar de pole mee. Sergio Perez stond er dit keer ook goed bij. De Mexicaan viel vrijdag nog tegen, maar legde, wel met bijna vijf tienden verschil, beslag op de tweede startplek. Lando Norris was de grootste verrassing. De Brit mag namelijk als derde aan de sprintrace beginnen, vóór een andere verrassende naam. Nico Hülkenberg liet namelijk de vierde tijd noteren en bleef Carlos Sainz en Charles Leclerc voor. Laatstgenoemde moet wegens hinderen echter drie plekken achteruit op de grid en start daardoor als negende.

Bij Mercedes was het een drama. Lewis Hamilton zag zijn tijd in SQ1 geschrapt worden en stuitte in zijn laatste poging op verkeer. De zevenvoudig wereldkampioen besloot de pits maar weer op te zoeken en genoegen te nemen met slechts de achttiende startplek. Teamgenoot George Russell bereikte SQ2 wel, maar een hydraulisch probleem met de stuurkolom leverde de vijftiende positie op. Nyck de Vries kende tot de slotfase van het tweede deel een prima sprint shootout. De Nederlander bereikte namelijk SQ2, zag daar zijn eerste tijd geschrapt worden en had daarna ook last van verkeer. Hij begint als veertiende aan de sprintrace, één plek achter teamgenoot Yuki Tsunoda.

Kan Verstappen beslag leggen op de overwinning of gaan we een verrassende naam op nummer een krijgen? Hoe snel vecht Mercedes zich naar voren en wat is de race pace van Ferrari? Daarnaast speelt wellicht ook het weer een belangrijke rol. Er is kans op regen, maar door de ligging van het circuit kan de bui ook zo de baan overslaan. Gaat er nattigheid vallen?

Om 16.30 uur worden de antwoorden op al deze vragen gegeven. Wil jij niets van de sprintrace missen? Dan ben je aan het juiste adres. Motorsport.com houdt je met de laatste updates en video's live op de hoogte van alle actie.