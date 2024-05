F1 Miami live: Volg de sprintrace

Dat vandaag Max Verstappen van die sprintpole mag starten, kwam voor de Red Bull-coureur zelf ook als een verrassing. "Lol, wat is er met de anderen gebeurd dan?", klonk de verbazing op de boordradio toen hij hoorde dat hij de snelste tijd te pakken had. Verstappen klaagde met name over de grip aan de achterkant en had geen perfecte exit uit de laatste bocht, maar had aan een marge van één tiende van een seconde genoeg om Charles Leclerc van de sprintpole af te houden. "In alle eerlijkheid voelde het verschrikkelijk", klonk Verstappen desondanks ontevreden.

Of die problemen met grip aan de achterkant aanhouden in de sprintrace, is een van de grote vragen. Ook is het de vraag of Leclerc vanaf die tweede plaats een bedreiging kan vormen, wetende dat Verstappen op rugdekking van Sergio Pérez kan rekenen vanaf de derde startplek. Naast de Mexicaan staat echter iemand die zijn vizier maar al te graag richt op de blauw-rode RB20: Daniel Ricciardo. Hij werd in de VCARB 01 de grote verrassing van de sprint kwalificatie door zijn auto naar de vierde tijd te sturen. Gevraagd of hij van een podium of zelfs zege kan dromen, reageerde de Australiër grappend: "Absoluut! Ik kan van alles dromen! Het is gewoon heel fijn om zo ver vooraan te starten. Ook gewoon het idee dat je van het middenveld weg staat, wat normaliter chaotisch is", aldus Ricciardo.

Wie er in dat middenveld naar voren moeten zien te komen, zijn onder meer de Mercedessen. George Russell en Lewis Hamilton kenden geen perfecte sprint kwalificatie en lieten in SQ2 net te veel tijd liggen om door te stoten tot de top-tien. De marges waren klein, maar het betekent wel dat Russell en Hamilton vanaf de elfde en twaalfde plaats moeten komen. Iemand die ook wat meer naar voren hoopte te staan, was Lando Norris. De Brit was in SQ2 nog de snelste, maar in SQ3 kwam het voor iedereen op die ene run aan en die verliep dus niet goed voor hem. "De auto voelde heel goed aan", zei Norris. "Het is gewoon knullig eerlijk gezegd. Een paar fouten in bocht 1 en vanaf dat moment ging het bergafwaarts."

Achteraan is het kommer en kwel voor Sauber en Williams, waarbij vooral Valtteri Bottas het zwaar te verduren heeft. De Fin kwalificeerde zich op P18, maar kreeg na een bijna-aanrijding met Oscar Piastri een gridstraf van drie plaatsen en start dus helemaal achteraan.

Al met al staat er dus een interessante sprintrace te wachten in Miami. Deze gaat om 18.00 uur Nederlandse tijd van start en via ons liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.