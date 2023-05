F1 Miami live: Volg de kwalificatie

Na het sprintweekend in Baku, waarin het eerste uur trainen van cruciaal belang was, konden de teams en coureurs het in Miami weer rustig aan doen. Drie trainingen zijn er verreden onder de bekende warme omstandigheden in de kuststad in Florida. De eerste training wisten de Mercedessen nog te verrassen met de eerste en tweede tijd voor George Russell en Lewis Hamilton, maar sindsdien waren ze nergens te bekennen. In de derde en laatste training was Russell met de tiende tijd, op een ruime seconde van Max Verstappen, de beste van de twee. Hamilton moest het slechts met de dertiende tijd doen en weet dat hem een lastige kwalificatie wacht.

Zoals verklapt was het opnieuw Verstappen die de boventoon voerde in Miami. Er stond geen maat op de tweevoudig wereldkampioen, die elke run wel een kleine stap vooruit zette en vervolgens met een riante marge van vier tienden de laatste training als snelste afsloot. Teamgenoot Sergio Perez had het duidelijk minder naar zijn zin en gaf een halve seconde toe op de Nederlander. Ferrari-coureur Charles Leclerc wist zich op de valreep tussen de Red Bulls te nestelen.

De grote, positieve verrassing van de derde training was Alpine. Esteban Ocon en Pierre Gasly zaten goed in het ritme en kwamen tot de vijfde en zesde tijd. Kunnen zij die lijn doortrekken in de kwalificatie? Een andere verrassing was McLaren, al was dat in de negatieve zin. Oscar Piastri was nipt sneller dan teamgenoot Lando Norris, maar beide coureurs zouden vast gewild hebben dat dat niet om de achttiende plaats zou gaan. Kunnen zij zich alsnog voor Q2 plaatsen? Daarnaast was er nog werk aan de winkel voor Aston Martin. Het team begon sterk aan het seizoen 2023, maar leek in de trainingen in Miami te worstelen. Dat vertaalde zich in VT3 in de twaalfde tijd voor Fernando Alonso en de veertiende tijd voor Lance Stroll. Kortom, genoeg positieve en negatieve verrassingen. Alle ingrediënten voor een spannende kwalificatie zijn aanwezig.