Perez pakt pole na rode vlag voor crash Leclerc, Verstappen P9

Bij het ingaan van de kwalificatie bestond er geen enkele twijfel over wie de grote favoriet was voor de pole-position in Miami. Max Verstappen was het hele weekend op dreef geweest op het circuit dat rond het Hard Rock Stadium is aangelegd. De tweevoudig wereldkampioen was de snelste op vrijdag en liet tijdens de derde vrije training eerder op zaterdag de concurrentie met een ruime marge achter zich.

De kwalificatie verliep eveneens voorspoedig voor Verstappen. Tot Q3. De Nederlander had tijdens zijn eerste run een momentje bij de vierde bocht en ging vervolgens iets wijd bij de vijfde bocht, waarna hij zijn eerste ronde afbrak. Een tweede ronde zou er daarna niet komen door een rode vlag voor een crash van Charles Leclerc, die een voortijdig einde maakte aan de kwalificatie. De pole-position ging zo naar Sergio Perez, wiens naam na de eerste runs in Q3 bovenaan prijkte, terwijl Verstappen zonder tijd negende werd in de kwalificatie.

Q1: Verstappen zet de toon, De Vries verrast

Voor Verstappen was er aan het begin van de kwalificatie dus nog geen vuiltje aan de lucht. De leider in het kampioenschap kwam met zijn eerste vliegende ronde tot 1.28.424. Perez ging daar vervolgens onder met 1.28.306 en ook Leclerc ging sneller dan Verstappen, zij het met slechts twee duizendsten. Bij de volgende poging klom Leclerc zelfs nog even naar P1 met 1.27.895 naar P1, maar de Red Bull-rijders waren intussen ook bezig aan een nieuwe push lap. Verstappen kwam daarbij in 1.27.363 over de streep, waar dit keer niemand een antwoord op had. Perez noteerde1.27.713 en nam daarmee plaats op P2.

Aan het einde van Q1 zou Leclerc nog precies dezelfde tijd rijden als Perez, waarmee hij derde kwam te staan in de tijdenlijst. Maar Carlos Sainz gaf beide heren nog het nakijken voor de tweede positie door rond te gaan in 1.27.686. Perez en Leclerc waren zodoende dus derde en vierde in Q1, terwijl Kevin Magnussen imponeerde door zijn Haas naar de vijfde tijd te sturen.

Onderaan in de tijdenlijst leek het op basis van de laatste vrije training een strijd te worden tussen de coureurs van Mercedes, McLaren, AlphaTauri en Williams. Lewis Hamilton en George Russell wisten op de valreep nog een tijd te rijden die goed genoeg was om door te gaan naar Q2, terwijl Nyck de Vries voor een kleine verrassing zorgde door na drie moeizaam verlopen trainingen de vijftiende tijd neer te zetten. Voor Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, die zich onterecht veilig waande met de tijd uit zijn eerste run, Oscar Piastri en thuisrijder Logan Sargeant was de kwalificatie na Q1 ten einde.

Q2: Hamilton vindt zijn Waterloo

Verstappen ging in Q2 verder met waar hij gebleven was door in zijn eerste run tot 1.27.110 te komen. Perez ging rond in 1.27.328 en nam daarmee plaats op P2. Sainz liet zich daarna opnieuw goed zien door met 1.27.148 de twee stek in de tijdentabel over te nemen van de Mexicaan.

Met nog een minuut op de klok reed Leclerc een nieuwe snelste tijd met 1.26.964, maar Verstappen sloeg onmiddellijk terug met 1.26.814. Alonso zette zijn Aston Martin aan het einde van de sessie nog op de derde stek in de tijdenlijst door met 1.27.097 sneller te gaan dan Sainz en Perez. Daarmee leek het team uit Silverstone een goede stap te hebben gemaakt ten opzichte van de derde vrije training, waarin de renstal met beide wagens buiten de top-tien eindigde.

Russell ging met de hakken over de sloot door naar Q3 met de tiende tijd. Hamilton was minder fortuinlijk. De zevenvoudig wereldkampioen gleed tijdens zijn laatste snelle ronde alle kanten op en bleef steken op P13, wat zijn slechtste kwalificatieresultaat op Amerikaanse bodem tot dusver is. Ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en Nyck de Vries werden in het tweede kwalificatiedeel uitgeschakeld. Laatstgenoemd vangt de Grand Prix van Miami zondag als vijftiende aan.

Video: Verstappen heeft een moment tijdens de slotfase van de kwalificatie

Q3: Verstappen breekt eerste ronde af, Leclerc crasht

Eenmaal bij Q3 aangekomen leek het binnenhalen van de pole slechts een formaliteit voor Verstappen. Het pakte echter anders uit. Verstappen brak zijn eerste vliegende ronde af nadat hij een momentje had bij de vierde bocht en daarop wijd ging bij de vijfde bocht. Perez voltooide zijn eerste ronde vervolgens in 1.26.941, waarmee hij na de eerste serie runs bovenaan stond in de tijdenlijst. Alonso ging verrassend naar de tweede tijd met 1.27.202, doordat zowel Sainz als Leclerc niet het maximale uit hun Ferrari hadden gehaald. De Spanjaard bleef steken op P3, terwijl de Monegask een touché met de muur had bij bocht 16 en daardoor na de eerste runs slechts zevende stond.

Het zou aankomen op de laatste vliegende ronden. Echter, die zouden er niet meer komen doordat Leclerc bij de zesde bocht van de baan spinde en in de kunststof blokken belandde. In eerste instantie werden er gele vlaggen gezwaaid, waarna er met nog 1 minuut en 36 seconden op de klok de rode vlag werd uitgehangen. De wedstrijdleiding maakte daarna bekend dat de kwalificatie niet werd hervat, waarmee de pole voor Perez was en er ook elders geen veranderingen meer waren in de volgorde.

Voor Verstappen betekende de crash van Leclerc dat hij zondag negende staat op de grid, terwijl Alonso naast Perez mag plaatsnemen op de eerste rij. Carlos Sainz en Kevin Magnussen delen de tweede rij en Pierre Gasly en George Russell starten als vijfde en zesde in Miami. Charles Leclerc, Esteban Ocon, Max Verstappen en Valtteri Bottas, die eveneens geen tijd reed in Q3, maken de top-tien op de startopstelling zondag compleet.

De Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Video: Charles Leclerc crasht tijdens de slotfase van de kwalificatie in Miami

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Miami: