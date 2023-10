F1 Mexico live: Volg de eerste vrije training

Na twee Grand Prix-weekenden met sprintraces keert de Formule 1 in Mexico terug naar het normale format. Op het menu staan drie trainingen, een kwalificatie en uiteraard de race. De F1-teams zijn in ieder geval blij dat ze nu weer 180 minuten aan voorbereidingstijd krijgen in plaats van slechts 60 minuten, zoals dat in Qatar en Austin het geval was. Wel is het mogelijk dat we verrassende uitslagen gaan krijgen, aangezien het Autodromo Hermanos Rodriguez op exact 2.286 meter boven de zeespiegel ligt, de power units door de ijlere lucht harder moeten werken, de downforce minder wordt en de topsnelheden daardoor flink stijgen.

Max Verstappen reist opnieuw met de beste papieren af naar Mexico-Stad. Dat komt niet alleen doordat de RB19 met de Nederlander achter het stuur verreweg de snelste van het veld is, maar ook omdat de Red Bull-coureur met vier overwinningen tot dusver de succesvolste coureur op dat circuit is. In de Verenigde Staten is echter gebleken dat de rest van het veld niet stilzit. Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes akelig dicht bij in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix, al werd hij nadien uit de uitslag gehaald doordat de W14 niet door de technische keuring kwam. Het geeft in ieder geval aan dat Verstappen er alles aan moet doen om al vanaf de eerste oefensessie in Mexico scherp te zijn. Sluit hij de opener van het weekend als snelste af of prijkt er na 60 minuten een andere naam bovenaan?

Red Bull-teamgenoot Sergio Perez zal ongetwijfeld flink worden toegejuicht in VT1. Checo rijdt dit weekend in eigen land en dus voor eigen fans. De 33-jarige coureur kan zich in de hoofdstad onsterfelijk maken door in een toch tegenvallend seizoen met de zege aan de haal te gaan. De basis moet in ieder geval vrijdag al gelegd worden. Hoe gaat de Mexicaan het doen? Een andere belangrijke vraag: wie gaat dit weekend het snelste team achter Red Bull zijn? Dat leek in de laatste weekenden voor Amerika McLaren te zijn, maar in Austin was Hamilton - los van de diskwalificatie - wel een maatje te groot voor Lando Norris. En wat kan Ferrari met de SF-23? Daar moet het tempo wel een stuk omhoog.

Daarnaast zien we de in openingssessie ook een aantal rookies. Isack Hadjar springt in de AT04 van AlphaTauri en maakt daarmee meteen zijn eerste meters in een F1-auto, terwijl bij Mercedes Frederik Vesti de kans krijgt. Alfa Romeo zet Theo Pourchaire in de C43. Oliver Bearman bestuurt een uur lang de Haas. Jack Doohan krijgt die eer bij Alpine.

Wil je niets missen van alle actie in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico? Nee? Mooi, dan ben je bij Motorsport.com aan het juiste adres. Wij houden je op de hoogte met updates van onze F1-journalisten op locatie en de laatste video's van Viaplay.