Max Verstappen trapt F1-weekend in Mexico af met snelste tijd

Vijf dagen na de door Max Verstappen gewonnen Amerikaanse Grand Prix in Austin zijn de coureurs alweer op de baan te vinden om zich voor te bereiden op de negentiende race van het Formule 1-seizoen 2023, die plaatsvindt in Mexico-Stad. Vijf rijders kregen echter nog iets langer rust, doordat hun teams een vrijdagcoureur in actie lieten komen. De Deen Frederik Vesti kwam met de Mercedes van George Russell het circuit op, de Fransman Theo Pourchaire reed met de Alfa Romeo van Valtteri Bottas, de Australiër Jack Doohan nam plaats in de Alpine van Pierre Gasly, de Brit Oliver Bearman bestuurde de Haas van Kevin Magnussen en de Fransman Isack Hadjar gaf de AlphaTauri van Yuki Tsunoda de sporen. De Japanner start de Grand Prix zondag trouwens achteraan omdat hij voor dit weekend naar zijn vijfde motor en versnellingsbak is gewisseld.

Aan het begin van de training werd er meteen volop gereden. De meeste rijders begonnen de dag op de prototype band die Pirelli had meegenomen. Max Verstappen trapte de sessie echter af met de medium band en liet met 1.21.858 meteen de snelste tijd tot dan toe noteren. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez liet de Mexicaanse fans vervolgens juichen door naar de eerste stek in de tijdenlijst te gaan met 1.21.596. Erg lang stond de coureur uit Guadalajara niet bovenaan. Verstappen deed er al snel een aardige schep bovenop door rond te gaan in 1.20.245.

Carlos Sainz werd tijdens zijn eerste run getroffen door een hydraulisch probleem, waardoor zijn auto in de vierde versnelling bleef steken. Doordat ook de stuurbekrachtiging niet meer functioneerde, had de Spanjaard er een behoorlijke kluif aan om de auto terug te brengen naar de pits.

Pourchaire meldde aan het begin van de sessie dat zijn rempedaal vreemd aanvoelde, waarna hij meteen terugkeerde naar de pitstraat. De leider in het Formule 2-kampioenschap werd meerdere keren terug de baan op gezonden om vervolgens vast te stellen dat het probleem nog niet was verholpen. Hij had zodoende na een half uur nog altijd geen tijd achter zijn naam staan. Dit laatste gold ook voor Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen reed in de openingsfase van de sessie rond met een groot rek met aerodynamische sensoren op zijn Aston Martin, maar stond vervolgens lange tijd in de pits omdat er aan de achterkant van zijn auto werd gewerkt.

Ondertussen waren de eerste coureurs met zachte banden op het circuit verschenen. Lando Norris nam de eerste positie in de tijdentabel over door acht duizendsten sneller te gaan dan Verstappen met een 1.20.237. Verstappen was op dat moment echter ook al bezig aan een vliegende ronde op de soft. Hij kwam in een tijd van 1.19.718 over de streep, waarmee hij toen een halve seconde sneller was dan de rest. Met nog twintig minuten te gaan zette Perez aan op de zachte compound. Hij kwam voor eigen publiek tot een 1.20.015, die hem naar P2 bracht. Alexander Albon imponeerde hierna door zijn Williams naar een 1.19.813 te sturen, waarmee hij amper een tiende langzamer was dan Verstappen en op de tweede positie in de tijdenlijst plaatsnam.

Norris besloot de eerste actie van het weekend met eerdergenoemde tijd als vierde. Charles Leclerc deed zes honderdsten langer over een ronde dan de McLaren-coureur en was goed voor de vijfde tijd. Sainz kwam na zijn hydraulische probleem nog wel weer in actie en eindigde de training achter Oscar Piastri, wiens beste tijd op de prototype band was, als zevende. Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Lance Stroll waren de laatste namen in de top-tien, terwijl Lewis Hamilton op een seconde van Verstappen elfde was.

Alonso was tijdens het tweede deel van de sessie wel weer op de baan te vinden en zou uiteindelijk nog zeventien ronden afleggen, maar kwam daarbij niet verder dan de zestiende tijd. Van de vijf vrijdagcoureurs was Bearman de snelste. De nummer zes in het F2-kampioenschap reed de vijftiende tijd en liet zo Alonso, Hadjar, Doohan en Vesti achter zich. Bij Pourchaire bleek sprake van een brake by wire-probleem. Hij voltooide slechts vier ronden en eindigde de sessie zonder tijd.

Om 0:00 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico.

Video: Max Verstappen krijgt iets tussen zijn voeten tijdens VT1 in Mexico

Uitslag eerste training F1 GP van Mexico: