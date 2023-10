F1 Mexico live: Volg de derde vrije training

Max Verstappen was op de openingsdag van het Mexicaanse Grand Prix-weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez twee keer de snelste, al was het achter de drievoudig F1-kampioen stuivertje wisselen. Alexander Albon was in VT1 nipt trager dan de Nederlander, maar bracht zijn Williams wel naar P2. In de tweede training ging deze eer naar Lando Norris, terwijl Albon juist buiten de top-tien was gezakt. Het lijkt er wel sterk op dat McLaren ook in Mexico-Stad het tweede snelste team gaat zijn. Kan Norris zaterdagavond Nederlandse tijd nog een stap maken of blijft de RB19 in de handen van Verstappen simpelweg te snel?

Daniel Ricciardo deed het in vergelijking met Albon juist nog beter in de tweede training. Hij opende het weekend met een achtste tijd, maar klom een aantal uren later naar plek zes. Het lijkt erop dat AlphaTauri serieus kan gaan nadenken over een plek in Q3 en wellicht punten op zondag. In de derde oefensessie zet de Australiër in ieder geval de puntjes op de i, dit omdat het het laatste uur is voordat de auto's in parc fermé gaan. Weet hij zijn huidige vorm te behouden of gaan anderen hem door een betere afstelling nog voorbij?

Mercedes valt voorlopig tegen. In Austin kwam het Duitse merk goed voor de dag, maar in Mexico moet de formatie voorlopig zijn meerdere erkennen in McLaren en Ferrari. Toch weet het team van vrijdag op zaterdag vaak nog wel een stap te zetten. Het is de vraag of Lewis Hamilton en George Russell dat ook dit keer lukt. Zij hebben nog een strijd met Ferrari en willen die maar al te graag winnen. Daar komt bij dat Hamilton nog tegen Perez vecht voor plek twee in het kampioenschap. Gaat Mercedes nog een stap maken of zijn Red Bull, Ferrari en McLaren dit weekend allemaal te snel voor Toto Wolff en co.?

De meeste antwoorden op bovenstaande vragen worden in de afsluitende vrije training in Mexico gegeven. Motorsport.com houdt je op de hoogte door middel van de laatste info van het circuit en natuurlijk met ondersteuning van de video's van Viaplay.