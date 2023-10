Max Verstappen ook snelste in laatste training GP van Mexico

Na een vrijdag die voor Max Verstappen naar eigen zeggen beter was verlopen dan verwacht - de Red Bull-coureur reed in beide oefensessies de snelste tijd - begonnen de coureurs zaterdag om 19.30 uur Nederlandse tijd aan de laatste oefensessie voor de kwalificatie in Mexico.

De training kende een rustige start. Valtteri Bottas meldde zich als eerste op het circuit en stuurde zijn Alfa Romeo op de harde band naar een 1.20.740. Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll, die vrijdag door uiteenlopende problemen een moeizaam begin van het weekend kenden, volgden de Fin naar buiten maar keerden zonder tijd te rijden weer terug bij hun team. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc deden daarna een run op de soft. De Spanjaard kwam daarop tot een 1.19.449, die Leclerc opvolgde met een 1.19.283.

Lewis Hamilton zette vervolgens aan op de zachte compound en reed een 1.19.214. Mercedes-teamgenoot George Russell was toen achter hem al een stuk sneller onderweg. Hij kwam over de streep in een 1.18.644, waarmee hij meer dan een halve seconde sneller was dan de zevenvoudig wereldkampioen. Net als de eerste trainingen op vrijdag was de laatste oefensessie een continue zoektocht naar grip. Na een kwartier was er een spin voor Pierre Gasly bij het binnenrijden van het Foro Sol-stadion, maar de Alpine-coureur kon zonder problemen zijn weg vervolgen.

Na twintig minuten kwamen Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen voor het eerst naar buiten voor een run op de zachte band. Perez had een momentje waarbij hij zich verremde en bleef op zeven tienden van Russell steken op de zevende tijd. Verstappen was met een 1.18.717 een fractie langzamer dan de Brit en nam zo plaats op de tweede positie in de tijdentabel. Perez kwam bij zijn volgende poging tot een 1.18.787, die hem achter Russell en Verstappen naar P3 bracht, en de sessie was op de helft toen Verstappen de eerste stek in de tijdenlijst overnam met een 1.18.429.

Richting het einde van de training kwamen de coureurs terug op de baan voor nog een run op de soft. Alexander Albon, die op vrijdag al een snelle indruk maakte met de tweede tijd in VT1, imponeerde door paars te gaan in alle drie de sectoren en een 1.17.957 te rijden, waarmee hij zijn Williams bovenaan zette. Russell kwam daar vervolgens niet aan. Hij moest drie tienden toegeven op de Thai en strandde met een 1.18.248 op de tweede plek. “Ik ben een beetje verrast dat ik me niet meer verbeterde”, meldde hij aan zijn engineer.

Verstappen keerde met nog tien minuten op de klok terug op de eerste stek, maar was met een 1.17.887 opvallend genoeg maar zeven honderdsten sneller dan Albon. Niet veel later werd de reden duidelijk. “Meer verkeer was niet mogelijk tijdens die ronde”, mopperde hij over de boordradio. Perez ging hierna nog paars in de eerste sector maar kwam op de streep 0.139 seconde tekort voor de snelste tijd. Met 1.18.026 nam hij achter de verrassend sterke Albon plaats op P3. Russell zakte zo naar de vierde positie, terwijl Oscar Piastri de top-vijf completeerde door nipt sneller te gaan dan Valtteri Bottas.

Verstappen was overigens niet de enige die last had van verkeer. Charles Leclerc moest van zijn gas voor een langzaam rijdende Kevin Magnussen en Carlos Sainz belandde zelfs in een spin toen hij de Aston Martin van Stroll tegenkwam. Stroll had kort voor zijn akkefietje met Leclerc al een momentje waarbij hij even naast de baan schoot. Magnussen kende evenmin een soepele training. Hij stond lange tijd in de pits, nadat hij tijdens zijn eerste ronde over de radio had gemeld dat hij het gevoel had dat een van zijn wielen loszat. De Deen stond uiteindelijk negentiende in de tijdenlijst. Esteban Ocon maakte een uitje door het gras en stond aan het einde van het laatste oefenuur helemaal onderaan met een tijd die bijna twee seconden langzamer was dan die van Verstappen. Gasly ging met de andere Alpine ondertussen niet veel beter door de achttiende tijd te rijden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.

