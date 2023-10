Max Verstappen positief verrast, Marko gaat in op long runs in Mexico

Het Autodromo Hermanos Rodriguez is goed jachtterrein voor Max Verstappen gebleken. De Nederlander wist er al vier keer aan het langste eind te trekken en lijkt voor de editie van 2023 wederom topfavoriet. Donderdag liet de Nederlander echter optekenen te verwachten dat de baan in Mexico-Stad vanwege het aanvallen van de kerbstones niet perfect bij de RB19 past. Daar voegde hij nog aan toe dat het turbovoordeel dat Honda jarenlang op grote hoogte had voor een belangrijk deel is verdwenen, simpelweg omdat andere motorleveranciers op dat vlak ook stappen hebben gezet.

Dat gezegd hebbende toonde Verstappen zich vrijdag wel de snelste man in Mexico-Stad. De Limburger kwam goed uit de startblokken met de toptijd in de eerste vrije training en versnelde tijdens de middagsessie naar 1.18.686. "Het is natuurlijk nooit echt makkelijk, maar we lijken wel competitief en dat is het allerbelangrijkste. Het is een goede start van het weekend geweest, eigenlijk beter dan dat ik had verwacht", blikt Verstappen in alle hectiek van de Mexicaanse fans terug achter de Red Bull-pitbox. "Er zijn natuurlijk altijd nog wel dingen om te verbeteren, maar dit is absoluut een positief begin geweest."

Wat betreft de dingen die nog beter kunnen, wijst Verstappen vooral naar de banden in de langere runs. "Je kunt zien dat de baan hier erg glad is, dat er weinig grip ligt, zoals dat in Mexico altijd het geval is. Het is erg lastig om de banden tijdens de lange runs te managen, dus er zijn nog wel wat dingen waar we aan kunnen werken."

Marko licht set-up probleempje tijdens eerste vrije training toe

Wat betreft die lange runs heeft Helmut Marko tijdens een gesprekje met Motorsport.com in de paddock nog iets meer achtergrondinformatie te delen. "We zien er competitief uit, al hadden we een probleem in de lange runs tijdens de eerste vrije training. Dat probleem lijkt nu echter opgelost." Gevraagd wat het euvel dan precies was, vervolgt de Oostenrijker: "De voorbanden gingen er min of meer aan tijdens onze lange runs. Daardoor hebben we de afstelling wat aangepast en ook onze aanpak van de eerste paar ronden van een long-run", verduidelijkt de 80-jarige topadviseur.

Verstappen noemt de vrijdag verrassend goed, al benadrukt Marko dat de Nederlander hier zelf ook goed uit de voeten kan. "Max heeft hier een zeer succesvol verleden. Het is meer glibberen en glijden dan op andere banen en dat ligt hem wel. Met de kerbstones aanvallen hadden we inderdaad problemen, maar die zouden ook opgelost moeten zijn. En wat technisch niet opgelost is, lost Max zelf wel op", lacht Marko. Hij is het overigens wel met Verstappen eens dat het voordeel van de Honda-turbo op hoogte grotendeels weg is. "Toen we hier het eerste en tweede jaar kwamen, hadden we absoluut een voordeel met de turbo. Maar nu ben ik het met Max eens. De anderen hebben ook stappen gezet, dus het voordeel met de turbo hebben we niet echt meer."

Norris voornaamste uitdager? Verstappen: "Ik ben niet verrast"

Desondanks lijkt Red Bull Racing zaterdag wel favoriet voor pole en luidt de vraag vooral wie de naaste belager belooft te worden. Vrijdag was Lando Norris dat in zijn McLaren, hetgeen Verstappen allerminst verrassend vindt. "Ze zitten al een paar races dichtbij, dus voor mij is dat geen verrassing, nee. Ik denk dat het zaterdag over één ronde heel erg spannend zal worden, al kan de race pace weer een ander verhaal zijn."