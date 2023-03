F1 Jeddah live: Volg de kwalificatie

Hoewel de vrije trainingen niet direct iets hoeven te zeggen over het verloop van de rest van het raceweekend, hebben Max Verstappen en Red Bull Racing ongetwijfeld vertrouwen getankt. De Nederlander was drie keer de snelste en in VT3 was het gat met de eerste niet-Red Bull bovendien een seconde. De regerend wereldkampioenen beginnen dus als de grote favorieten aan de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië, de grote vraag is wie de pole pakt. Wordt het net als vorig jaar Sergio Perez, of weet Verstappen zijn tweede pole-position van 2023 te bemachtigen?

Of gaat een van de concurrenten van Red Bull verrassen door zich in de strijd om pole-position te melden? Aston Martin maakte van de overige teams de beste indruk tijdens de vrije trainingen, hoewel de achterstand van Fernando Alonso en Lance Stroll dus meer dan een seconde bedroeg. Daarachter waren de verschillen klein, waarbij Mercedes en Ferrari zich pas op het laatste moment in de voorhoede meldden. Hebben zij nog wat achter de hand voor de kwalificatie om zich in de strijd aan het front te melden? Of moeten zij rekening gaan houden met Alpine en McLaren, die tijdens de derde training ook een sterke indruk achterlieten?

Grotere vraagtekens zijn er intussen bij AlphaTauri, waar het inmiddels ietwat onrustig is. Teambaas Franz Tost toonde zich vrijdag ontevreden over de AT04 en moest zaterdag tijdens VT3 toezien dat het nog steeds niet lekker liep. De grootste problemen waren voor Nyck de Vries, die door een motorwissel helemaal niet in actie kwam tijdens de laatste training. Teamgenoot Yuki Tsunoda kon wel rijden, maar liet de softs links liggen en kwam niet verder dan de negentiende positie. Slaagt de kleine Italiaanse renstal erin om nog wat te vinden voor de kwalificatie? Dat zijn vragen waar vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd een antwoord op komt tijdens de kwalificatie in Saudi-Arabië. Via het onderstaande liveblog houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de sessie met live-updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.