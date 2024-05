F1 Imola live: Volg de derde vrije training

De Italiaanse fans zullen vanochtend in opperbeste stemming naar het park waarin het circuit ligt zijn gekomen. Het is droog, mooi weer en Ferrari doet (of in ieder geval deed op vrijdag) weer mee: La vita è bella!

Charles Leclerc klokte vrijdag in beide vrije trainingen de beste tijd en dat bezorgde vooral de Italiaanse burger moed, maar er viel meer te genieten. Mercedes en McLaren leken er qua snelheid goed bij te zitten en ook het optreden van Yuki Tsunoda voor die andere lokale stal - RB F1 om de hoek in Faenza – mag niet onvermeld blijven.

Tegenvallend daarentegen was het optreden van Red Bull Racing. Max Verstappen was in VT1 nog vijfde, maar al in die sessie zagen we hem worstelen met de RB20. Hoewel de wereldkampioen in de tweede training een iets beter gevoel had, kwam hij in die sessie niet verder dan P7, met pal achter hem teamgenoot Sergio Pérez. Werk aan de winkel dus, zoals Verstappen zelf na afloop ook direct toegaf.

De reactie van Max Verstappen na de vrije trainingen: Formule 1 Max Verstappen na F1-trainingen Imola: "Slechter dan dit kan niet"

Verstappen werd in sessie twee ook nog eens opgehouden door Lewis Hamilton die daarvoor verontschuldigend zijn hand opstak en na afloop ook meteen toegaf fout te zijn geweest. "Ik dacht dat ik goed zat", zei de Mercedes-coureur. "Maar ineens zat hij bij me op de staart. Uiteindelijk was het mijn fout en ik probeerde me te verontschuldigen, maar volgens mij was hij toen al te gefrustreerd." Toch had Hamilton reden tot juichen. Mercedes lijkt er goed bij te zitten in Imola."Het is een goed begin van het weekend geweest. We zitten er veel dichter bij dan voorheen, we zien de verbeteringen in de auto en onze performance op de baan."

Ook bij McLaren was men te spreken. Lando Norris en Oscar Piastri waren in VT1 nog zoekende, maar in VT2 zag vooral de Australiër er goed uit. "Volgens mij was dit een van onze betere vrijdagen. Het veld zit dicht bij elkaar, dus we moeten afwachten wat zaterdag brengt, maar dit was wel een dag waar we vertrouwen uit kunnen putten."

Al met al mogen we de hoop uitspreken dat het vandaag een spannende dag gaat worden op Imola. Inhalen is er lastig en dus zal een goede kwalificatie vanmiddag van groot belang zijn. Maar eerst nog die derde vrije training. Die begint zo direct om 12.30 uur. Mis niets van die sessie met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.