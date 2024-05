Max Verstappen na F1-trainingen Imola: "Slechter dan dit kan niet"

Net als vele tegenstrevers kan Red Bull Racing in Imola rekenen op updates. Het kampioensteam heeft onder meer een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer meegebracht naar de eerste Europese race van het seizoen. Met die noviteiten is de vrijdag echter nog niet naar wens verlopen. Verstappen bleef tijdens de eerste oefensessie op P5 steken en moest tijdens de tweede training genoegen nemen met P7.

Belangrijker dan die resultaten is nog dat de Limburger zelf niet tevreden is over het gevoel in de RB20. De wereldkampioen worstelde tijdens de eerste training volgens Pierre Waché vooral in de bochten 11, 12 en 14. Aan het begin van de tweede training liet Verstappen weten dat de aangepaste set-up beter aanvoelde, al was hij richting het einde van de trainingsdag alsnog niet te spreken over het gevoel in de Red Bull-bolide. "O, mijn god. Ik weet het niet... Alles gaat zo lastig. Ditmaal had de voorkant ineens weer heel veel grip en spinde ik bijna", liet hij via de boordradio weten.

Verstappen: Lange run ook slecht, we moeten nog veel verbeteren

Toen Verstappen meteen na het uitstappen zijn mediaverplichtingen afwerkte, erkende hij dat Red Bull veel werk aan de winkel heeft. "Het was een moeilijke dag. Het was vooral lastig om een goede balans in de auto te vinden en ik voelde me niet comfortabel. Ik gleed alle kanten op en het was erg makkelijk om de auto kwijt te raken", sprak de WK-leider. "We hebben best veel dingen om naar te kijken, omdat het vandaag gewoon slecht ging en ik me dus niet comfortabel voelde in de auto. De lange run was ook erg slecht, dus we moeten zeker nog dingen verbeteren als we vanaf morgen wel competitief willen zijn."

Gevraagd naar de rest van het weekend, reageert Verstappen: "Ik denk dat het niet slechter kan gaan dan dit. We zullen kijken of we voor morgen nog een aantal dingen beter kunnen doen, al lijkt het er ook op dat de anderen een stap hebben gezet. Voor ons was het een slechte dag." Tijdens die slechte dag toonde Verstappen zich ook gefrustreerd toen Lewis Hamilton hem in de weg reed, al wil hij daar na afloop niet al te veel woorden meer aan vuil maken. "Dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. Je probeert altijd kalm te blijven, maar vandaag gebeurde het weer. Aan de andere kant wil ik er niet te veel over praten, omdat het niet ons probleem is. Vandaag waren we gewoon veel te langzaam en dat moeten we oplossen."