McLaren bovenaan, Verstappen P6 na crashes Pérez en Alonso in F1-training Imola

Na twee sprintweekenden in China en Miami mogen de Formule 1-coureurs eindelijk weer het 'normale' format afwerken in Imola. Het betekende aan het begin van de zaterdagmiddag geen sprintrace, maar 'gewoon' de derde training. Het gaf teams ook de gelegenheid om van vrijdag op zaterdag aan de set-up te sleutelen en die speelruimte was vooral bij Red Bull Racing welkom. Max Verstappen was allesbehalve tevreden na afloop van de vrijdagtrainingen, noemde de long runs 'erg slecht' en voegde toe dat Red Bull bijzonder veel moest verbeteren om op de belangrijkste momenten van het weekend wel competitief te zijn.

Ferrari begint weer voortvarend, Red Bull oogt beter dan vrijdag

Dat harde werk is in de avond- en nachtelijke uren verricht in zowel Imola als Milton Keynes. Naar verluidt heeft Red Bull zelfs de pitstoptrainingen opgegeven om de afstelling op zaterdagochtend nog flink overhoop te kunnen halen. Met al die veranderingen mag het geen verrassing heten dat beide Red Bulls in de derde vrije training meteen op het asfalt te vinden waren. Normaliter blijft Verstappen tijdens de zaterdagse training iets langer binnen, maar in Emilia-Romagna ging er meteen een setje mediums onder beide Red Bulls. Sergio Pérez opende daarmee in de 1.17.6 met Verstappen in zijn kielzog.

Net als tijdens de vrijdagse oefensessies kozen Red Bull en Ferrari voor uiteenlopende run plannen in het begin. Zo stuurde de Scuderia beide coureurs naar buiten op softs. Op die banden nam Carlos Sainz het commando even over, al gaf hij aan het eind van de vliegende ronde meteen een slipstream aan teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask ging met dat beetje hulp naar 1.16.281, al lagen die tijden niet ver buiten bereik van Red Bull. Zo schat Pirelli de delta tussen de softs en mediums in Imola in op een halve seconde, maar sloot Verstappen op een hardere band dan Ferrari aan op ruim twee tienden. Hij zou de achterstand niet veel later verkleinen tot 0.085 seconde, al was dat ook het teken voor Ferrari om te versnellen. Leclerc bracht de lat naar 1.16.087 en zag stalgenoot Sainz met een miniem verschil van 0.020 seconde nog sneller rondgaan.

Achter de Ferrari's en de Red Bulls sloot Valtteri Bottas na het eerste gedeelte van de training keurig aan als vijfde, nadat hij voorafgaand aan de training nog vijftien minuten op bezoek was geweest bij Williams-teambaas James Vowles. Bottas bleef onder meer de Mercedes-coureurs voor op dezelfde compound, oftewel de softs. Lewis Hamilton kwam met zijn eerste poging niet in de top-tien terecht en gaf twee seconden toe op Sainz. "Waar zitten die twee seconden dan in?", vroeg de zevenvoudig wereldkampioen zich via de boordradio af. "We verliezen al acht tienden op de rechte stukken", luidde het antwoord.

Alonso en Pérez crashen, kwalificatiesimulaties om zeep

Het was nadien vooral wachten op de eerste runs van McLaren, die na een klein half uurtje zouden volgen. Lando Norris kwam op mediums naar buiten, waarmee hij zich tussen Verstappen en Pérez nestelde. De winnaar van de Grand Prix in Miami werkte zijn ronde net op tijd af, aangezien Fernando Alonso niet veel later een rode vlag zou veroorzaken. De tweevoudig wereldkampioen kende enig onderstuur bij het ingaan van de eerste Rivazza-bocht, kwam vervolgens te ver naar buiten en verloor de achterkant van de auto op de buitenste kerbstones. Alonso schoof achterwaarts de muur in bij de tweede van de Rivazza-bochten, waardoor hij de Aston Martin-monteurs veel werk bezorgt voor de kwalificatie en moet hopen dat de versnellingsbak in orde is. Het geheel schopte ook meteen de plannen van Oscar Piastri en Yuki Tsunoda in de war, die net op het punt stonden een snelle ronde af te werken.

Na een korte ontbreking ging Piastri er alsnog goed voor zitten op een setje softs. Het bracht de Aussie - die dit weekend ook over alle McLaren-updates kan beschikken - voor beide Red Bulls, maar op dat moment nog wel een kleine twee tienden achter de snelste Ferrari-man. Piastri had zijn kruit echter nog niet verschoten en zat met een tweede aanzet onder de tijden die Scuderia op de klok had gezet. Hij leek op weg naar de toptijd, maar dat was buiten een uitstapje door het grind bij de laatste bocht gerekend.

Desondanks was Piastri er nog altijd niet klaar mee. In de absolute slotfase ging hij met een nieuw setje softs naar buiten en driemaal bleek zoals wel vaker scheepsrecht. Zo scherpte hij de richttijd met nog zes minuten te gaan aan tot 1.15.529, hetgeen met afstand de snelste ronde van het weekend bleek. Het had een zeer interessante slotfase in moeten luiden, waarin ook de andere kopstukken traditiegetrouw hun kwalificatiesimulaties zouden afwerken, maar die liepen ofwel vertraging op of vielen zelfs helemaal in het water. Het was te denken aan Sergio Pérez die er met zijn Red Bull af schoot in de Variante Alta en zodoende een tweede rode vlag veroorzaakte. De Red Bull werd bijzonder snel weggetakeld en dus kon het licht aan het eind van de pitstraat met ruim twee minuten te gaan toch nog op groen.

Een sprint voor slechts één vliegende ronde volgde, maar dat leidde meer dan rommelige taferelen met Pierre Gasly in de laatste bocht in. De Fransman reed meerdere coureurs in de weg, maar dat was vooral te danken aan Norris die zijn collega's een hak zette door zeer langzaam te rijden in de laatste bocht. Verstappen kwam op zijn beurt überhaupt te laat over de streep, waardoor hij helemaal geen kwalificatiesimulatie meer kon afwerken. Het hield Piastri bovenaan de tijdenlijst en Norris zou daar in extremis zelfs een één-tweetje van maken voor McLaren door op drie tienden van zijn teamgenoot P2 te pakken. Sainz completeert de top-drie, voor Leclerc, Russell en Verstappen op de zesde stek.

De kwalificatie van het Formule 1-weekend in Imola begint zaterdag om 16.00 uur.

