F1 Hongarije live: Volg de derde vrije training

Vrijdag gooiden de weergoden roet in het eten in de eerste vrije training, toen na de crash van Sergio Perez de eerste druppels vielen en er geen representatieve ronden gereden konden worden op het natte asfalt van de Hungaroring. Alle ogen waren daarom gericht op de tweede vrije training, die voor de teams en coureurs gelukkig wel op een droge baan plaatsvond. In die training werden verschillende programma's afgewerkt door de teams, mede door het experiment met de toewijzing van banden. Zo moeten de tien F1-teams het dit weekend niet met dertien, maar slechts elf bandensets doen. Daarnaast is voor de kwalificatie voorgeschreven dat iedereen in Q1 op de harde band, in Q2 op de mediumband en in Q3 op de zachte band moet rijden.

Met dit in gedachten besloot Mercedes de tweede vrije training te gebruiken om zich vooral te richten op racetempo en het verzamelen van informatie. Dat leverde het team slechts de zestiende en twintigste tijd op. Lewis Hamilton was niet te spreken over het verloop van de vrijdag en leek daar wel zijn redenen voor te hebben: het tempo op de mediumband lag een stuk lager dan het tempo van een coureur als Lando Norris. Kan Mercedes vandaag weer een ommezwaai maken, wellicht door wat hulp van reservecoureur Mick Schumacher in de simulator?

Een ander team dat geen al te geweldige vrijdag had, was Red Bull Racing. Max Verstappen kwam niet verder dan de elfde tijd terwijl teamgenoot Perez de dag dus begon met een vroege crash en in VT2 genoegen moest nemen met de achttiende plek. De Oostenrijkse renstal heeft updates meegenomen, maar heeft deze op vrijdag nog niet uitgebreid kunnen testen. Slagen ze daar in de derde en laatste vrije training wel in?

Daarnaast wordt het voor teams als Alpine, Aston Martin, Ferrari en McLaren een goede graadmeter voor de kwalificatie. Op vrijdag zaten er al weinig verschillen tussen deze teams, maar wie kan zich het beste voorbereiden op de kwalificatie? Het antwoord op deze en nog meer vragen moet er om 12.30 uur komen, wanneer de derde training van start gaat. Met het onderstaande liveblog mis je niets van de actie dankzij updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.