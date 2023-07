De coureurs in de Formule 1 werden aan het begin van het programma van zaterdag geconfronteerd met hogere temperaturen dan op vrijdag, toen het regenachtig en bewolkt was in Hongarije. Ook stond er aardig wat meer wind op de baan bij Boedapest dan een dag eerder. Carlos Sainz maakte als gevolg van dat laatste een flinke slide mee bij de derde bocht. De Spanjaard slaagde er ternauwernood in om de achterkant van zijn Ferrari op te vangen.

Er waren in de openingsfase al een paar tijden gereden toen Sergio Perez op de medium band 1.18.558 liet noteren, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Red Bull-teamgenoot Max Verstappen nam kort daarop over door op dezelfde compound 1.18.478 te rijden. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris brachten op de soft de derde en vierde tijd op de klokken, op een halve seconde van het Red Bull-duo. Esteban Ocon wurmde zich vervolgens met zijn Alpine tussen de twee McLarens in door twee duizendsten sneller te gaan dan Norris.

Meer coureurs deden daarna een low fuel run ter voorbereiding op de kwalificatie, waarin dit weekend een nieuwe bandenregel wordt uitgeprobeerd: in Q1 moet met de harde band worden gereden, in Q2 met de medium band en in Q3 met de soft. Door deze verandering kan het aantal setjes banden dat Pirelli voor iedere coureur mee moet nemen naar een race omlaag van dertien naar elf, wat scheelt in de hoeveelheid vracht en daarmee ook in de uitstoot van CO2. Het experiment betekende dat de coureurs op verschillende bandencompounds hun kwalificatieruns zouden oefenen. Zhou Guanyu stuurde zijn Alfa Romeo op de zachte band naar de tweede tijd, maar moest die positie korte tijd later afstaan aan teamgenoot Valtteri Bottas.

Verstappen beleefde een momentje bij de derde bocht waarbij hij even de achterkant verloor. “Is alles in orde met de achterkant? Het voelt vreemd aan”, zei hij een ronde later over de boordradio. Race-engineer Gianpiero Lambiase liet daarop weten dat alles in orde leek. Verstappen had vermoedelijk last van de vlagerige wind. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok reed Fernando Alonso een goede ronde op de soft. De Spanjaard kwam met de Aston Martin in 1.18.350 over de streep, waarmee hij de koppositie in de tijdenlijst van Verstappen overnam.

Een kwartier voor het einde meldde Norris zich bovenaan door op medium banden 1.18.082 te rijden. Lewis Hamilton zette vervolgens aan op de soft en kwam met zijn Mercedes in 1.17.811 over de streep. Verstappen was op dat moment ook bezig aan een snelle ronde op de zachte band. De Nederlander ging paars in de eerste sector maar verloor tijd in het tweede gedeelte, waarna hij met 1.18.061 op een kwart seconde van de Brit op P2 bleef steken. “Geen grip. Ongelofelijk”, verzuchtte Verstappen. Perez liet op de zachte band 1.18.074 noteren, waarmee hij naar P3 ging. Nico Hülkenberg imponeerde door met zijn Haas de vierde tijd te rijden en slechts drie duizendsten langzamer te gaan dan Perez in de RB19. De snelle tijd van Hamilton bleef ondertussen onaangeroerd, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen de sessie bovenaan afsloot.

Daniel Ricciardo, die na tien races het stuur van Nyck de Vries heeft overgenomen bij AlphaTauri, kwam tot de achttiende tijd. De Australiër was met een tijd van 1.18.828 drie tienden sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die aan het begin van de zaterdag twintigste en langzaamste was op het circuit bij Boedapest.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 16.00 uur.

Video: Verstappen 'verliest' de achterkant bij de derde bocht in Hongarije

Uitslag derde training F1 GP van Hongarije: