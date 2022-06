F1 GP Canada 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Na vijf opeenvolgende overwinningen is Red Bull Racing het team van het moment en ook op de openingsdag in Canada presteerde het Oostenrijkse team weer goed. Hoewel Sergio Perez in de tweede training niet verder kwam dan de elfde tijd, was Max Verstappen in beide vrijdagse sessies de snelste. Wel moest hij toezien dat Ferrari tijdens de tweede oefensessie iets van de achterstand afknabbelde, want Charles Leclerc strandde in die sessie op slechts 0.081 seconde van de Nederlander. Verstappen heeft in Montreal een uitgelezen kans om voor het eerst sinds de GP van Emilia-Romagna de pole-position te pakken, omdat van Leclerc inmiddels duidelijk is dat hij tien plaatsen gridstraf krijgt.

Voordat de kwalificatie op het programma staat, werken de teams en coureurs nog de derde vrije training voor de GP van Canada af. Interessant wordt het om te zien of Perez zich van de moeizame vrijdag kan herstellen. Zelf heeft hij daar vertrouwen in, maar weet hij de seconde achterstand op Verstappen te dichten? En hoe vergaat het Lewis Hamilton en Mercedes, die tijdens de eerste vrije training experimenteerden met een aangepaste vloer en waar het goed gevoel na de tweede training nog altijd ontbrak? En wat kunnen ervaren rotten Sebastian Vettel en Fernando Alonso, die de vrijdag op Circuit Gilles Villeneuve afsloten op de vierde en vijfde positie?

Dat zijn vragen waar vanaf 19.00 uur een antwoord op komt, want dan gaat de afsluitende vrije training voor de GP van Canada van start. Via onderstaand liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.