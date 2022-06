F1 GP Canada 2022 liveblog: Volg de race live

De zaterdag van de Grand Prix van Canada verliep nat. Nadat de regen op donderdag en vrijdag pas aan het eind van de dag kwam, regende het tijdens de derde vrije training. Tijdens Q1 van de kwalificatie werd het vervolgens droog, waarna de rest van de sessie op een opdrogende baan werd gehouden. De sterkste man van de dag was Max Verstappen, die op intermediates naar de pole-position reed en de concurrentie op zes tienden achterstand zette. De WK-leider won vier van de laatste vijf wedstrijden en heeft de ideale uitgangspositie om daar vijf uit zes van te maken, maar gaat dat ook lukken?

Het opdrogende Circuit Gilles Villeneuve leverde enkele verrassingen op in de uitslag van de kwalificatie. Zo pakte Fernando Alonso knap de tweede startpositie, de eerste keer dat hij op de eerste rij mag plaatsnemen sinds de Duitse GP van 2012. Zelf mikt hij op een klassering in de top-vijf, maar kan de Alpine-coureur misschien zelfs zijn tweede podiumplek sinds zijn terugkeer in 2021 pakken? Dan dient hij wel af te rekenen met landgenoot Carlos Sainz, die de eer van Ferrari vanaf de derde startpositie hoog moet houden. Kan de Spanjaard een bedreiging vormen voor Verstappen tijdens de 70 ronden tellende race?

Ook wordt interessant wat Sergio Perez en Charles Leclerc kunnen in de race. Perez komt vanaf P13 vanwege zijn crash in Q2, terwijl Leclerc vanaf de laatste rij start na zijn motorwissel. Kunnen zij nog naar het podium komen, of blijft dat buiten bereik? En wat is er mogelijk voor Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher, die de beste kwalificatie van het Amerikaanse team evenaarden met P5 en P6? En kan Zhou Guanyu vanuit de top-tien zijn eerste puntenfinish sinds zijn debuutrace scoren?

Op deze vragen gaat vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd een antwoord komen, want dan vindt de start van de Grand Prix van Canada plaats. Via onderstaand liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse op de hoogte van alle actie op de baan.