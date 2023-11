F1 Brazilië live: Volg de race

Na een onstuimige vrijdag en een zonnige zaterdag maken de Formule 1-coureurs zich op voor het klapstuk van het weekend: de Grand Prix van Brazilië. De topfavoriet is Max Verstappen, die de race vanaf pole mag beginnen. De winst in de GP zou een bekroning zijn van een ijzersterk weekend, want gisteren schreef hij de sprintrace al op zijn naam. Na een paar meter in die race ging de Nederlander aan de leiding. Kan Verstappen zijn pole verzilveren en na de sprintrace ook met de hoofdrace aan de haal gaan? En wat kan Norris, die zaterdag nog vanaf P1 mocht beginnen, maar zondag als zesde op de grid staat?

Achter Verstappen staat Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask heeft dit seizoen wel vaker laten zien dat op één ronde de snelheid er goed in zit, maar dat de race pace tekortschiet. De 26-jarige coureur mag wel vanaf de gunstige linkerkant op de grid beginnen, want Verstappen greep vanaf die kant in de sprint razendsnel de kop. Kan Leclerc dat trucje van Verstappen nadoen en in de eerste bocht P1 pakken? En wat kunnen de Aston Martins, die verrassend vanaf P3 en P4 aan de race gaan beginnen? Weten zij uit de negatieve spiraal van de laatste races te komen?

Er gaat ook zeker gekeken worden naar wat Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull-rijder Sergio Perez kunnen laten zien. Deze twee mannen strijden voor een belangrijke tweede plek in het coureurskampioenschap. Perez leidt in die strijd, maar het gat is slechts 24 punten. Bij een goed resultaat kan de Mexicaan een dreun uitdelen, maar Hamilton staat voor hem op de startgrid. Daarbij moet wel gezegd worden dat de banden op de Mercedessen tijdens de sprintrace het bijzonder lastig hadden, want zelfs de AlphaTauri's waren richting het einde van de sprint sneller. Kan de Duitse renstal in de Grand Prix beter voor de banden zorgen, of gaan de Pirellis er ook vandaag snel aan?

