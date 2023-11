Verstappen onbedreigd naar zege in Brazilië na tumultueus begin

Een dag na de sprintrace op het circuit van Interlagos vanaf de tweede plek op de grid te hebben gewonnen, mocht Max Verstappen het zondag opnieuw proberen, maar dan vanaf de pole-position. Charles Leclerc nam naast hem plaats op de eerste startrij, terwijl Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso de wedstrijd als derde en vierde aanvingen.

Voor de start was er al drama. Leclerc werd tijdens de opwarmronde getroffen door een hydraulisch probleem, waardoor hij bij de zesde bocht van de baan spinde en tegen de bandenstapels belandde. Zodoende bleef de tweede startplek leeg toen het veld terug was op de grid voor de start. Verstappen had hierdoor weinig te vrezen toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. Beide Aston Martins kwamen slecht weg, waardoor Norris naar de tweede plaats kon gaan, terwijl Hamilton naar de derde positie ging.

Verder naar achteren stuurde Kevin Magnussen zijn Haas de baan over naar de rechterkant richting Nico Hülkenberg, die zonder ruimte kwam te zitten doordat Alexander Albon aan de andere kant naast hem reed. Hülkenberg en Albon maakten contact, waarna de Thai de controle over zijn Williams verloor en tegen de auto van Magnussen botste. Zowel Magnussen als Albon spinde vervolgens bij de eerste bocht van het circuit om in de bandenstapels te eindigen. Onder het spinnen kwam Magnussen nog tegen de achterkant van Oscar Piastri. Albon verloor een achterband die over de baan stuiterde en op de achtervleugel van Daniel Ricciardo belandde.

De safety car werd naar buiten gestuurd, waarna Piastri en Ricciardo naar de pits gingen, waar hun wagens achteruit in de garage verdwenen. Een ronde later werd de rode vlag uitgehangen omdat de bandenstapels gerepareerd moesten worden, waardoor de overgebleven vijftien coureurs hun wagens naar de pits moesten sturen. De rode vlag gaf McLaren en AlphaTauri de kans om een poging te doen om de auto’s van Piastri en Ricciardo te repareren.

Een half uur na de eerste start kwamen de rijders terug het circuit op om de wedstrijd met een staande start te hervatten. De FIA deelde mee dat coureurs wiens auto’s in de garage hebben gestaan, vanuit de pits moesten starten. Verstappen bleef aan kop bij de herstart. Hamilton ging in de aanval bij Norris maar verremde zich voor de eerste bocht, waardoor Norris hem kon voorblijven en hij bij de vierde bocht de derde positie verloor aan Alonso. Norris bleef in de eerste ronden na de herstart Verstappen op de hielen zitten en ging in de achtste bocht zelfs in de aanval bij de Nederlander, die zich eerst bij de eerste bocht en daarna bij de vierde bocht flink moest verdedigen.

Hamilton en Russell lagen vierde en vijfde. Laatstgenoemde opperde om samen te werken, maar dit leek niet helemaal tot de volle tevredenheid van de coureur uit King’s Lynn te gaan, want kort daarna liet hij weten dat Hamilton hem er langs moet laten of zijn tempo moet opvoeren. Perez drong vervolgens aan bij Russell om aan het begin van de veertiende ronde in de aanval te gaan bij de Mercedes-coureur. De Mexicaan ging hem bij de eerste bocht voorbij, waarna de Brit in de tegenaanval ging op weg naar de vierde bocht. Tevergeefs: Perez behield de vijfde plek. Russell kwam gepikeerd op de boordradio: “Werken we samen of doen we allebei onze eigen race?” Zijn race-engineer: “We zijn het nog aan het bespreken.” Hamilton kreeg daarna het verzoek om zijn banden meer te managen bij de elfde bocht. “Wil je dat ik race of posities inlever? We zullen meer posities verliezen als ik lift”, luidde zijn antwoord. Niet veel later haalde Perez de zevenvoudig wereldkampioen in voor de vierde plek.

Hamilton zocht daarna de pits op om zijn zachte banden voor medium banden in te ruilen. Hij viel daarbij terug naar de elfde plek. Russell en Perez gingen een ronde later naar binnen. De Mexicaan kwam achter Hamilton terug op de baan, zodat hij opnieuw jacht kon gaan maken op de Mercedes-coureur. In ronde 23 rekende hij voor de tweede keer in deze race af met Hamilton. Het Mercedes-duo leek op de medium band niet erg hard te gaan. Russell viel eerst ten prooi aan Stroll, waarna ook Hamilton zijn meerdere moest erkennen in de Canadees.

Na 27 ronden gingen Verstappen en Norris tegelijk naar binnen om naar de medium te wisselen. De Limburger had hierna nog een voorsprong van vijf seconden op Norris, terwijl Alonso vijf seconden achter de McLaren op P3 reed. Perez reed een paar tellen achter de Spanjaard als vierde, terwijl Stroll voor Hamilton en Russell op de vijfde plek lag. De race was ongeveer op de helft toen Sainz zich aan de staart van Russell meldde. De Brit had geen antwoord op de snelheid van Ferrari en moest toezien hoe Sainz de zevende plek van hem overnam. Even later was de Spanjaard ook langs Hamilton, waardoor de tweevoudig Grand Prix-winnaar zesde kwam te liggen. Daarmee was het leed nog niet geleden voor Mercedes. In ronde 43 ging Pierre Gasly met speels gemak Russell voorbij voor de achtste plek.

Niet lang daarna gingen Russell en Hamilton naar de pits om naar de zachte band te gaan. Hier op ging het niet veel beter op voor de Mercedes-rijders. Ook Hamilton werd ingehaald door Gasly en twaalf ronden voor het einde werd Russell gesommeerd om zijn auto in de pits te parkeren vanwege een oplopende olietemperatuur in zijn motor.

Vijftien ronden voor het einde maakte Verstappen zijn tweede en laatste pitstop. Norris volgde een aantal ronden later en keerde bijna veertien seconden achter de Nederlander terug op het circuit. Verstappen reed hierna zonder problemen naar zijn zeventiende overwinning van het seizoen. Norris kwam acht seconden achter de RB19 als tweede aan de finish. Perez deelde in de slotfase meerdere speldenprikjes uit bij Alonso, alvorens de strijd twee ronden voor het einde pas echt losbarstte. In de voorlaatste ronde haalde de Mexicaan de Aston Martin bij de eerste bocht in. Alonso liet het er echter niet bij zitten en vocht zich in de laatste ronde terug naar de derde plek. Toen de coureurs voor de laatste keer het rechte stuk opkwamen, deed Perez nog een verwoede poging. De twee kemphanen kwamen naast elkaar onder de vlag door, maar het was Alonso die met 53 duizendsten verschil de laatste podiumplek veiligstelde. De Mexicaan deed niettemin goede zaken met het oog op de tweede plek in het rijderskampioenschap, aangezien Hamilton slechtst achtste werd in Sao Paulo.

Achter Perez behaalde Stroll een sterke vijfde plek. Sainz kwam, ondanks dat hij in de slotfase een probleem bij het terugschakelen meldde, als zesde over de streep. Gasly werd zevende. Yuki Tsunoda en Esteban Ocon profiteerden van het wegvallen van Russell. Zij sloten de race als negende en tiende af. Doordat ook Alfa Romeo-rijders Zhou Guanyu en Valtteri Bottas de race met technische problemen verlieten, waren Logan Sargeant, Hülkenberg, Ricciardo en Piastri de enige andere rijders die de finishvlag zagen in Brazilië.

Op 18 november racet de Formule 1 verder op de Las Vegas Strip, alvorens een week later het seizoen wordt afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Uitslag F1 Grand Prix van Sao Paulo: