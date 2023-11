F1 Brazilië live: Volg de eerste training

Na het boordevolle Formule 1-weekend in Mexico staat alweer een ramvol weekend voor de F1-coureurs in de planning. Ditmaal gaan de twintig rijders de uitdaging van het circuit van Interlagos aan. In Brazilië hebben we regelmatig ware spektakelstukken gezien en ook dit weekend belooft weer veel goeds. Het is namelijk een sprintweekend, waardoor de teams slecht beperkt de tijd hebben om de auto optimaal af te stemmen in de vrije training dat op het punt staat om te beginnen.

We kunnen er niet omheen, Max Verstappen is in zijn Red Bull de torenhoge favoriet voor dit weekend. De Nederlander sloeg in Mexico ongenadig hard toe en pakte een schitterende zege. Resultaten uit het verleden laten echter zien dat het in Brazilië niet een eenvoudige opgave gaat worden, want de race in Sao Paulo werd slechts een keer door hem gewonnen. Ook vorig jaar viste de drievoudig wereldkampioen achter het net, in een zwaar weekend voor Red Bull Racing kon de nu 26-jarige rijder niet verder komen dan een zesde plaats. Lukt het Verstappen om die negatieve spiraal te doorbreken en het weekend goed af te trappen in de eerste training? Of heeft Red Bull de zaakjes opnieuw niet helemaal voor elkaar op Interlagos?

George Russell won vorig jaar zijn tot nu toe enige F1-race, maar dit weekend lijkt hij voor Mercedes niet de meest aannemelijke concurrent voor Verstappen. Lewis Hamilton verkeert namelijk in goede vorm en kan met een goed resultaat een stap zetten richting P2 in het WK. Sergio Perez heeft die nu nog in handen, maar de Mexicaan is in minder goede doen. Zo vergooide de 33-jarige rijder zijn kansen voor het thuispubliek vorig weekend nog door in de eerste bocht zichzelf uit te schakelen. Kan Perez zich uit het dal trekken en een vliegende start aan het weekend beleven? En wat kunnen de McLarens en de Ferrari's doen?

In het achterveld worden ook nog heel wat robbertjes uitgevochten. Zo sloeg AlphaTauri in Mexico een belangrijke slag en is het van de laatste plaats in het constructeurskampioenschap af. Lukt het de Italianen dit weekend om van de laatste plaats weg te blijven? Of slaan Alfa Romeo en Haas terug en zakt het zusterteam van Red Bull weer terug?

