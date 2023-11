In Brazilië wordt dit weekend de laatste sprintrace van het jaar gehouden. Zodoende hadden de Formule 1-coureurs op vrijdag maar één training om een goede afstelling voor hun auto te vinden, alvorens later op de dag de kwalificatie plaatsvindt. Aanvankelijk werd er regen verwacht voor de eerste dag van het raceweekend, maar de training werd bij prima weer verreden en ook tijdens de kwalificatie lijkt het op dit moment droog te blijven.

Aan het begin van de enige oefensessie van het weekend ging iedereen op de harde band naar buiten. Max Verstappen nestelde zich bovenaan in de tijdenlijst met een 1.13.950 om daar even later een 1.13.138 van te maken. Sergio Perez stuurde zijn Red Bull in de openingsfase van de training naar de tweede tijd. In eerste instantie moest hij ruim drie tienden toegeven op zijn teamgenoot, maar nadat hij zich had verbeterd naar een 1.13.163 bedroeg het verschil nog maar 0.025 seconde.

Na twintig minuten was Yuki Tsunoda de eerste die op medium banden de baan betrad. De Japanner ging de baan rond in een tijd van 1.12.802 en klom naar de eerste stek in de tijdenlijst. George Russell was de volgende die op de geel gemarkeerde band naar buiten ging, terwijl Max Verstappen nog een run deed op de harde band. De Nederlander keerde terug bovenaan met een tijd van 1.12.793, waarna Russell op medium negen tienden sneller ging met een 1.11.865. Verstappen zakte daarop nog een positie nadat Fernando Alonso, die eerder in de training nog een lekke band opliep, zich op de harde band naar 1.12.615 had verbeterd.

De sessie was halverwege toen Kevin Magnussen als eerste een ronde deed op de zachte band. Hij ging rond in 1.12.664, een tijd die hem naar P3 bracht. Nico Hülkenberg verliet daarna ook de pits op de soft. De Haas-coureur had tijdens zijn outlap bij de laatste bocht een touché met Lando Norris, die bezig was aan een snelle ronde en hem aan de binnenkant passeerde. Beide coureurs konden zonder schade verder - Hülkenberg zou met een 1.11.928 opklimmen naar de tweede stek in de tijdentabel - maar moeten voor het incident nog wel bij de stewards komen.

In het laatste kwartier kwamen meer coureurs op de zachte band naar buiten. Alexander Albon rondde het circuit van Interlagos in 1.12.044, waarmee hij achter Russell en Hülkenberg op P3 plaatsnam. Kort daarna waren er paarse sectortijden te zien bij Lando Norris en Oscar Piastri. Beide McLaren-coureurs maakten hun snelle ronde echter niet af. Hoewel ze onderweg waren naar de bovenste stekken op het tijdenscherm, stuurden ze hun wagens aan het einde van hun ronde de pits binnen.

Met nog vier minuten te gaan liet Carlos Sainz een nieuwe snelste tijd noteren door zijn Ferrari naar een tijd van 1.11.732 te brengen. Charles Leclerc sloot vervolgens aan op P2 door in 1.11.840 over de streep te komen. Russell eindigde de sessie zo op de derde positie met zijn tijd op de medium band. Hülkenberg was uiteindelijk vierde, terwijl Albon de top-vijf completeerde. Verstappen en Perez reden opvallend genoeg alleen met de harde band en stonden zodoende zestiende en achttiende bij het uithangen van de vlag. Norris en Piastri besloten de training als negentiende en twintigste, hoewel het met hun 'single lap pace' wel snor lijkt te zitten.

Hoe de krachtsverhoudingen werkelijk liggen in Sao Paulo, zal om 19.00 uur Nederlandse tijd duidelijk worden, wanneer de kwalificatie begint.

Video: Nico Hülkenberg en Lando Norris raken elkaar tijdens de training

Uitslag training F1 Grand Prix van Sao Paulo: