F1 Austin live: Volg de race

Het Circuit of the Americas heeft tot nu toe nog niet teleurgesteld dit weekend. De sprint kwalificatie, sprintrace en kwalificatie hebben al genoeg vermaak geboden en het hoofdgerecht is vandaag aan de beurt, de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureurs werken nu 56 ronden af op het 5,516 kilometer lange circuit in Austin. Lando Norris zal van pole vertrekken, maar weet dat die run van 215 meter richting bocht 1 een pittige wordt met titelrivaal Max Verstappen naast zich op de grid. Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen vandaag beter moeten samenwerken dan in de sprintrace, want dan zou Ferrari nog wel eens de grootste tegenstander kunnen zijn van Norris en Verstappen.

Mercedes lijkt voor een zware middag te staan in Texas. Het team zag Lewis Hamilton al in Q1 sneuvelen terwijl George Russell de zesde tijd in handen had toen hij in Q3 van de baan vloog en zijn W15 beschadigde. Die klap heeft grote gevolgen gehad, want het team moest de nacht doorwerken om de auto gereed te maken en dat resulteert in een start vanuit de pitstraat. Zo start Hamilton dus van P17, Russell mag de baan pas op wanneer alle coureurs hun weg naar bocht 1 hebben gevonden.

De afgelopen drie edities van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn gewonnen door één man: Max Verstappen. Kan hij er nu vier op rij van maken? Om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat de race van start en via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.