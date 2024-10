Ferrari dominant in Austin, Norris bestraft na prachtig duel met Verstappen

Voor de twaalfde keer in de historie van de Amerikaanse Grand Prix mochten de Formule 1-coureurs aan de bak op het fraaie Circuit of the Americas. De baan in Austin is één van de favorieten onder coureurs en is voor de editie van dit jaar grotendeels opnieuw geasfalteerd. Max Verstappen wist de drie edities voorafgaand aan 2024 allemaal te winnen, maar mocht ditmaal niet vanaf pole-position vertrekken in de hitte van Texas. De Nederlander leek daar zaterdag wel de snelheid voor te hebben, maar kon de tweede run van Q3 - waarin hij onder de tijd van Lando Norris zat - niet afmaken door een crash van George Russell. Verstappen moest zodoende naast zijn titelrivaal als tweede oplijnen, al had de Formule 1 daarmee wel een gedroomde eerste startrij te pakken in het land van de Stars and Stripes.

Norris laat zich kaas van brood eten in bocht 1, Hamilton crasht

Die eerste startrij en de race pace van de Ferrari's beloofden op voorhand al veel goeds, wat nog verder werd versterkt door de atypische eerste bocht in Austin, die doorgaans uitnodigt tot chaos. Bij het doven van de startlichten kwam Norris nog aardig van zijn plek, maar het lukte hem niet om de binnenkant genoeg af te dekken ten opzichte van Verstappen. Beide titelrivalen gingen vervolgens ietwat wijd, waar Charles Leclerc optimaal van profiteerde. De Monegask was perfect uit de startblokken geschoten vanaf P4 en greep pardoes de leiding. Verstappen wist voor Sainz weer in te pikken als tweede, terwijl Norris juist de grote verliezer van de openingsronde zou blijken. De pole-position van hem veranderde in slechts enkele honderden meters in P4. De Brit betaalde simpelweg de prijs voor de deur niet genoeg dicht doen ten opzichte van Verstappen, al zag hij dat zelf anders. "Hij duwde mij van de baan en had geen enkele intentie om de bocht te halen", beklaagde Norris zich via de boordradio. De stewards vonden het niets, zoals ze ook de touché tussen Alexander Albon en Esteban Ocon onbestraft lieten.

Verstappen moest nadien in de spiegels kijken ten opzichte van Sainz. De Madrileen keek zelfs even aan de binnenkant, waarna beide mannen op de riante uitloopstroken van het Circuit of the Americas belandden. Verstappen wist zijn tweede stek in dat stadium te behouden, mede doordat Bernd Mayländer voor de verandering weer eens de baan op mocht. Het was te danken aan Lewis Hamilton, die een rampzalig weekend in stijl afsloot. De zevenvoudig wereldkampioen concludeerde voor de start al dat hij als achttiende wel erg ver naar achteren stond en zou zijn Mercedes binnen drie ronden al in het grind parkeren. Hamilton verloor de controle bij het insturen voor bocht 19 en bleek zodoende vroeg klaar.

Race van Ferrari superieur, McLaren gaat lang door op de mediums

Bij de herstart was Verstappen alert en had hij in de smiezen wat Leclerc wilde doen, al hield de Monegask moeiteloos stand. De winnaar van Monaco en Monza wist Verstappen binnen een ronde uit de DRS-marge te rijden, hetgeen de bijzonder goede pace van Ferrari nog maar eens onderstreepte. Die snelheid was ook te zien bij Sainz, al klaagde hij nog even over een benzinegeur aan boord van zijn Ferrari. Voor Verstappen liep het evenmin vlekkeloos, aangezien hij van Gianpiero Lambiase te horen kreeg: "Max, we zien een klein probleempje met de auto. We proberen dit bij de pitstop te verhelpen, blijf tot die tijd overleven." Dat laatste probeerde Russell eveneens, al kreeg hij een dubieuze tijdstraf van vijf seconden te verduren voor het 'naast de baan drukken' van Vallteri Bottas. "Het is een complete grap die straf, George, een complete grap", liet Mercedes-teambaas Toto Wolff van zich horen via de boordradio.

Vooraan was het vooral wachten op de eerste ronde pitstops. Het bal werd geopend door Ferrari in een poging om Sainz met een undercut voor Verstappen te krijgen. De rest van de top-vijf - inclusief Verstappen - reageerde echter niet meteen, waarbij Leclerc meermaals inzette op plan C. "Maar mijn linker voorband begint nu wel heel erg slecht te worden", concludeerde de Nederlander in ronde 25, waarop Red Bull hem naar binnen besloot te halen. De drievoudig wereldkampioen kwam logischerwijs achter Sainz weer naar buiten, al beschikte hij over banden die vier ronden jonger waren en was de blik inmiddels vooral op Norris gericht. Die reed net als McLaren-teamgenoot Oscar Piastri bijzonder lang door op de mediums, om aan het eind van de wedstrijd het voordeel van versere banden te hebben.

Fenomenale strijd Verstappen en Norris, straf voor McLaren-coureur

Norris beschikte over banden die zes ronden nieuwer waren dan de exemplaren van Verstappen en tien ronden nieuwer dan de sloffen van Sainz. De runner-up uit de WK-stand moest zesenhalve seconden goed zien te maken op Verstappen, maar deed dat met rasse schreden. "Het voelt op deze banden gewoon niet goed aan. Ik kan niet remmen, ik niet aanvallen, niks werkt", deelde de Red Bull-coureur via boordradio mede. Hij moest het er echter mee doen en zag Norris iedere ronde iets groter worden in zijn spiegels. Met behulp van DRS keek Norris in ronde 48 voor het eerst, maar Verstappen wist die poging nog vakkundig te pareren door zijn RB20 goed te positioneren.

Een fenomenaal gevecht zou volgen, waarin Norris meermaals zijn geluk beproefde, maar Verstappen steevast een antwoord paraat had en uitgekookt reed. In ronde 52 was dat antwoord er bij bocht 12 niet meer, al vond de inhaalactie buiten de baan plaats. "Hij moet de plek teruggeven", concludeerde Verstappen meteen. Norris en McLaren waren niet geheel verrassend een andere mening toegedaan: "Volgens ons zat je er gewoon voor bij de apex." De stewards mochten derhalve aan de bak en besloten Norris uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden op te leggen. Het wierp hem terug tot achter Verstappen, die zodoende net zoals gisteren is uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Het gebeurde allemaal ver achter de rug van de Ferrari's. De Scuderia heeft de superieure race pace optimaal omgezet in een één-twee in Austin. Leclerc reed zijn derde seizoenszege zeer soeverein naar huis, terwijl Sainz het Ferrari-feest compleet maakte. Het is exact wat de Scuderia nodig heeft om nog een gooi naar de constructeurstitel te doen. Achter Verstappen en Norris completeerden Piastri, Russell en Sergio Pérez de top-zeven. Russell deed dat met een knappe inhaalrace na zijn start vanuit de pitstraat, terwijl Liam Lawson achter hem en achter Nico Hülkenberg eveneens imponeerde door een negentiende startplek geweldig om te zetten in P9. Het laatste WK-puntje ging naar de opnieuw ijzersterk rijdende Franco Colapinto.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten