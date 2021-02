Visser, Van Uitert, Verschoor en Viscaal tweede in Cup of Nations

Eerder kwamen simracers al in actie voor de VCO Cup of Nations, maar zondag was het de beurt aan professionele coureurs. Elf teams hadden zich ingeschreven en in iRacing reden zij zes verschillende races met diverse auto’s en verschillende circuits. In elke race waren punten te verdienen en aan het eind vonden de finales plaats.

In de eindstrijd was het team van Australië met Matt Campbell, Nick Foster en Bart Horsten onverslaanbaar. Horsten en Foster eindigden op Le Mans eerste en tweede, zij scoorden daarmee het maximale aantal punten. Van Uitert en Verschoor speelden een belangrijke rol voor Nederland, zij eindigden net buiten het podium op de vierde en vijfde plaats.

In de tweede race met een IndyCar op Indianapolis eindigde Australië weer bovenaan, maar stond Nederland er aardig bij. Verschoor en Van Uitert werden andermaal vierde en vijfde, zij scoorden daarmee een flink aantal punten. In de derde finalerace reden deelnemers met de Williams FW31 op Monza en werd Verschoor tweede. Hij pakte daarmee de nodige punten om het Nederlandse team aan de tweede plaats te helpen. Het duel tussen Van Uitert en Daniel Juncadella - de twee teams die achter Australië streden om het team - eindigde in tranen voor de Spanjaard. Zijn kans op de tweede plaats ging daardoor in rook op, Van Uitert pakte daarentegen belangrijke punten.

Ondanks dat de Australische formatie in die race buiten de top-drie eindigde, pakten zij met een totaal van 502 punten wel de eindzege in de VCO Cup of Nations. Nederland eindigde daarachter op 467 punten. Team Spanje bleef steken op 452 punten.