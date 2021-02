Motorsport Games zet eerste stappen in kartwereld met KartKraft

Motorsport Games uitgever, ontwikkelaar en organisator in games en esports, heeft de samenwerking met KartKraft aangekondigd. Dat is een toonaangevende kartsimulator van ontwikkelaar Black Delta. De beide partijen hebben een bindende termijnovereenkomst gesloten en Motorsport Games verwacht op termijn ook eigenaar te worden van KartKraft IP, als ook de game-onderdelen en code. Daarnaast sluiten sleutelfiguren uit het ontwikkelingsteam, inclusief oprichter Zach Griffin, zich naar verwachting aan bij Motorsport Games. Zij vormen onder de naam Motorsport Games Australia een nieuw kantoor waar de ontwikkeling van KartKraft voortgezet wordt.

“Deze aankomende acquisitie laat de betrokkenheid van Motorsport Games in dit genre zien en onderstreept ons geloof in de virtuele simulatorwereld. We zijn verheugd dat we de kans hebben om KartKraft aan ons portfolio toe te voegen en zo een nieuw ontwikkelingsteam aan de Motorsport Games-familie toe te voegen. Het niveau van de simulaties die dit team gecreëerd heeft is indrukwekkend, op dit moment is dit de beste simulatie van karting is die op de markt beschikbaar is. We geloven dat we, met de expertise van KartKraft, de gaming naar een nieuw niveau kunnen brengen en de volledige release van dit product tot een succes kunnen maken”, zei Stephen Hood, President van Motorsport Games.

“Daarnaast brengt het nieuwe Motorsport Games Australia-team extra kennis mee binnen het bedrijf, zeker in de Unreal Engine, als ook bij de physics van voertuigen en simulators. Zij zullen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze toekomstige producten en we zijn ontzettend trots dat ze zich bij ons getalenteerde team voegen.”

De geplande acquisitie van KartKraft is opnieuw een mooie toevoeging aan een divers portfolio met de ontwikkeling van content, sales van digitale producten en de mogelijkheid om het esports-ecosysteem van het bedrijf verder uit te breiden. Daarnaast zal de toevoeging van KartKraft een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van producten onder de Motorsport Games-vlag, zoals NASCAR, de 24 uur van Le Mans en het Britse toerwagenkampioenschap.

“De aanstaande acquisitie van KartKraft is weer een belangrijke stap in onze groei als ontwikkelaar van racegames”, zei Dmitry Kozko, de CEO van Motorsport Games. “We zijn druk bezig om ons bedrijf verder uit te werken door het kapitaal van onze aandeelhouders actief in te zetten. We vinden het fantastisch dat we de franchise met de komst van KartKraft verder kunnen laten groeien.”

“Als aandeelhouder van Motorsport Games vind ik het fantastisch dat KartKraft ons komt versterken zodat we onze expertise en kennis maximaal in kunnen zetten om impact te hebben op de beste simulatieproducten”, aldus Formule 1-coureur Fernando Alonso.

KartKraft is op dit moment met Early Access beschikbaar op Steam en de simulator heeft snel aan populariteit gewonnen in de simracingwereld. Na de release van de volledige versie krijgen spelers de kans om hun eigen karts van begin af aan op te bouwen en te racen op tien gelicenseerde circuits met twintig officiële kartfabrikanten.

Voor meer informatie over Motorsport Games bezoekt u motorsportgames.com of volgt u onze kanalen op social media: Facebook, Twitter en LinkedIn. KartKraft is eveneens te vinden op Facebook en Twitter.