Stratencircuit Jeddah na gratis update beschikbaar in F1 2021

Toen F1 2021 in juli werd uitgebracht door ontwikkelaars Electronic Arts en Codemasters, bevatte de game twintig circuits. Onder meer China, Canada en Australië zitten ondanks afgelasting gewoon in de game, terwijl Portimao, Imola, Saudi-Arabië, Turkije en Qatar ontbraken bij de lancering. De twee laatstgenoemden worden vanwege de late toevoeging aan de kalender niet meer toegevoegd aan F1 2021, maar voor de eerste drie circuits zou dat gefaseerd gaan gebeuren middels gratis updates voor iedereen die de game heeft aangeschaft.

In september volgde de eerste gratis upgrade van F1 2021, waarbij EA en Codemasters Portimao aan de lijst met beschikbare circuits toevoegden. Vorige maand volgde de toevoeging van Imola, terwijl toen ook de witte livery van Red Bull Racing – die zij gebruikten in Turkije – beschikbaar kwam voor de gamers. Op de maandag na de GP van Sao Paulo hebben de gameontwikkelaars van F1 2021 een nieuwe update uitgebracht. De gebruikelijke donkerblauwe kleur van de Red Bull RB16B keert daarmee terug in de game, terwijl met Jeddah ook het derde en laatste circuit is vrijgegeven.

Daarmee is het Jeddah Corniche Circuit, zoals het complex officieel heet, eerder beschikbaar voor de spelers van F1 2021 dan dat er daadwerkelijk op de omloop geracet is. “Onze spelers houden van nieuwe circuits en Jeddah is extra speciaal, omdat het zijn debuut maakt in de game voordat de F1-coureurs in december naar Saudi-Arabië afreizen”, zei Paul Jeal, senior franchise director van de F1-games binnen Codemasters. “Jeddah heeft de potentie om één van de meest competitieve circuits van de kalender te worden met lange snelle rechte stukken en meerdere mogelijkheden om in te halen. De ontwikkelstudio heeft een ongelofelijke prestatie geleverd door het circuit na te maken voordat de race überhaupt heeft plaatsgevonden.”