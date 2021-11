Le Mans Virtual Series: Team Redline en TESLA R8G winnen op de Nürburgring

In de natte kwalificatie zette Jernej Simoncic de kampioenschapleidende #4 Floyd ByKolles-Burst LMP-wagen op pole, teamgenoot Jesper Pedersen nam de start voor zijn rekening. In de GTE noteerde Joshua Rogers de snelste kwalificatietijd in de #92 Porsche, slechts 41,68 seconden achter de snelste man in de LMP. Hij nam ook de eerste stint voor zijn rekening.

Gelukkig was het droog toen het 38 deelnemers tellende veld richting eerste bocht raasde, om na het Grand Prix-circuit de fameuze Nordschleife op te draaien. Marcell Csincsik in de #22 GPX Rebellion Williams nam de start het heft in handen. In de GTE behield de polesitter de leiding, gevolgd door teamgenoot #91. Iets verder naar achteren eindigden vier GTE’s in de grindbak van de eerste bocht, maar konden allen hun weg vervolgen. De #89 BMW Team BS+Competition, bestuurd door Porsche Supercup-racewinnaar Laurin Heinrich kwam daardoor in de achterhoede terecht. Later in de ronde raakte Gustas Grinbergas in de #66 Simmsa Esports Ferrari de vangrails in Aremberg.

Aan het einde van de eerste ronde pakte Pedersen de leiding terug in bocht 1. Na vier ronden doken diverse LMP’s de pits in, waaronder leider Pedersen, terwijl de rijders daarachter ervoor kozen hun stint te verlengen.

Na een half uur racen spinde Csincsik in Wippermann, waardoor Jeffrey Rietveld door kon stoten naar de tweede plaats met Erhan Jajovski als derde. Na de eerste ronde pitstops had Pedersen de leiding weer in handen. Dat duurde echter niet lang, want Team Redline begon aan een sterke opmars. Vanaf de vijfde stek ging Formula Pro Series-kampioen Bono Huis in de aanval met de #123. Na een duel dat zeven bochten duurde pakte hij de leiding.

In de GTE draaide het vooral op slipstreaming op Döttinger Höhe. Martin Hemmingsen in de #888 TESLA R8G Esports BMW kwam in aanraking met de #55 BMW Team GB-wagen van Jack Keithley en raakte de muur, maar kon zijn weg vervolgen.

De eerste GTE-pitstops vonden plaats aan het einde van ronde 6, met uitzondering van de #71, #51 en #888 die nog een ronde langer buiten bleven. Toen de tweede stint begon, maakte de #91 Porsche van Mitchell deJong een vroege tweede stop.

Na een uur racen begon het verkeer een rol te spelen. De LMP-leiders kwamen de achterhoede van het GTE-veld tegen. Het eerste slachtoffer van het grote snelheidsverschil was Tom Lartilleux in de #14 Race Clutch Alpine, die in aanraking kwam met Pero Stoyanov Peev in de #57 Team Project 1 x BPM Porsche en in Galgenkopf in de vangrails klapte.

Na dit incident kreeg het veld te maken met een reeks aan rode vlaggen. Zoals de regels in de autosport voorschrijven, moeten alle wagens naar de pitstraat komen, kan eventuele schade gerepareerd worden en mag er bijgetankt worden. Sommige teams wisselden zelfs van rijder. Met nog vijf uur op de klok ging het veld weer van start.

De #123 Tem Redline was teruggezakt door een pitstop kort voor de rode vlag. Daardoor reed de #4 Floyb ByKolles-Burst weer aan de leiding. Rietveld in de #70 leek een verbindingsprobleem te hebben en viel voor de herstart weg vanaf de tweede stek.

Door de neutralisatie kon de #44 ARC Bratislava, die de start van de race miste vanwege internetproblemen, achteraan het veld aansluiten, maar wel met negen ronden achterstand. Bij de herstart werd de #10 Mahle Racing in een spin getikt. Muhammed Patel probeerde achteruit terug te keren op de baan maar kwam daarbij op de racelijn terecht en werd geraakt door de nietsvermoedende leidende GTE van Proton Competition. Gelukkig was de Porsche onbeschadigd.

De pechduivel sloeg halfweg de race toe voor de kampioenschapleidende GTE. Mack Bakkum raakte in Mutkurve de vangrails en moest naar de pits. Keithley in de #55 was daarentegen bezig aan een berekenende opmars en klom op naar de derde stek.

In de laatste vier uur ging de rode vlag opnieuw uit vanwege technische problemen. Na een periode van overleg besloot wedstrijdleider Eduardo Freitas de wedstrijd te beëindigen.

Dat betekende dat er een zege was voor de #123 Team Redline-wagen van Huis, Felix Rosenqvist en Collin Spork, voor de #44 Floyd ByKolles-Burst van Simoncic, Pedersen en Tom Dillmann. De #966 Team Fordzilla van Rafel Lobato, Nuno Pinto en Pablo López Padin werd derde, het beste resultaat tot nu toe van het team.

In de GTE ging de winst naar de #888 TESLA R8G Esports BMW van Hemmingsen, Alex Smolyar en Timotej Andonovski na een vroeg uitstapje buiten de baan. Red Bull Racing Esports in de #111 Corvette eindigde met Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp en Nestor Garcia als tweede, voor de #88 Proton Competition Porsche van Dayne Warren, Charlie Collins en Dylan Pereira.

Aangezien er niet meer dan 75 procent van de race was verreden, werden halve punten uitgedeeld. De volgende ronde van de Virtual Le Mans Series is de Sebring 500 op 18 december 2021.

Uitslag LMP Le Mans Virtual Series, ronde 3, Nürburgring

#123 Team Redline - Felix Rosenqvist, Bono Huis, Collin Spork #4 Floyd ByKolles-Burst - Tom Dillmann, Jesper Pedersen, Jernej Simončič #996 Team Fordzilla - Rafel Lobato, Nuno Pinto and Pablo López Padin #14 Race Clutch Alpine - Paul-Adrien Pallot, Tom Lartilleux, Rory MacDuff #8 R8G Esports - Gordon Mutch, Erhan Jajovski, Hany Alsabti

Uitslag GTE Le Mans Virtual Series, ronde 3, Nürburgring

#888 TESLA R8G Esports - Alex Smolyar, Timotej Andonovski, Martin Hemmingsen #111 Red Bull Racing Esports - Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp, Nestor Garcia #88 Proton Competition - Dylan Pereira, Charlie Collins, Dayne Warren #71 BMW Team Redline - Rudy van Buren, Enzo Bonito, Kevin Siggy #89 BMW Team BS+COMPETITION - Laurin Heinrich, Alen Terzic, Joonas Raivio