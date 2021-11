Hoe volg ik de derde ronde van de Le Mans Virtual Series?

Dit weekend vindt de 8 uur van de Nürburgring plaats, de langste race van de Le Mans Virtual Series tot nu toe. Le Mans Virtual Series is een samenwerking tussen Motorsport Games en de Automobile Club de l'Ouest. De derde van vijf ronden voor het seizoen 2021-22, dat eindigt met de virtuele 24 uur van Le Mans in januari 2022, wordt de grootste uitdaging tot nu toe voor de 114 professionele en simracecoureurs die deelnemen aan de 38 prototype- en GTE-races (inschrijvingslijst HIER) op het beroemde moeilijke 21 kilometer lange Nordschleife-circuit in Duitsland. Met meer dan 100 bochten, dramatische beklimmingen en afdalingen, blinde bergkammen en weinig uitloopstroken kan het circuit zelfs voor de meest ervaren coureurs een gevaar vormen, dus de kijkers kunnen veel actie verwachten.

De live-uitzending wordt geleid door het zalvende stemgeluid van FIA World Endurance Championship-commentator Martin Haven, samen met Chris McCarthy en Lewis McGlade. De uitzending begint op 13 november om 13.30 uur Nederlandse tijd. Volledige details over hoe je de uitzending en alle actie kunt volgen en afstemmen vind je in de visual hierboven en informatie hieronder.

De eerste twee ronden van het beste endurance racekampioenschap ter wereld zaten boordevol actie, met spannende en onvoorspelbare races in zowel de LMP- als de GTE-categorie. De #4 Floyd ByKolles Burst-inschrijving staat momenteel met twee punten voorsprong aan de leiding van het LMP-klassement. Spa-winnaar No.123 Team Redline en zijn sterrijders Felix Rosenqvist (INDYCAR) en Bono Huis (2021 rFactor2 Formula Pro Series kampioen) zullen echter hard pushen voor een tweede opeenvolgende overwinning. Ze worden op de hielen gezeten door de #22 GPX Rebellion Williams, die dit weekend Williams F1-reservecoureur Jack Aitken in zijn line-up heeft. In de GTE-categorie is het nog spannender, met het #91 Porsche Esports Team en het #71 BMW Team Redline beide aan de leiding van het klassement na elk één overwinning en één tweede plaats. De Aston Martin-, Corvette- en Ferrari-deelnemers zullen dit weekend allemaal strijden voor meer punten en deze klasse zal waarschijnlijk net zo fel bevochten worden als altijd.

De Le Mans Virtual Series brengt topcoureurs uit het echte leven, zoals Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne en Louis Deletraz en enkele van 's werelds beste simracers samen om het tegen elkaar op te nemen in vijf enduranceraces. Elke race duurt tussen vier en 24 uur, met als afsluiter de 24 uur van Le Mans Virtual, die live zal plaatsvinden op de Autosport International show in Birmingham, UK in januari 2022.

De races kunnen live en onafgebroken worden gevolgd op het volgende schema:

Vrijdag 12 november:

19.00u Kwalificatie live (niet beschikbaar op WEC of 24 Heures du Mans kanalen)

19.10u – 19.30u Kwalificatie GTE

19.40 - 20:00 Kwalificatie LMP

Zaterdag 13 november:

10.00u – 12.00u Warm-up

13.30u Begin van de uitzending Le Mans Virtual Series

14.00 - 8 uur van de Nürburgring - RACE