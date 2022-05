Van der Linde opnieuw sterk: pole voor race 2 op Lausitzring

Sheldon van der Linde was zondag in de kwalificatie voor de tweede race van het DTM-weekend op de Lausitzring de enige coureur die sneller reed dan 1.31 minuut. De BMW-coureur liet de klok stilstaan na 1.30.998 en dat leverde hem de pole-position op. Van der Linde stond halverwege de sessie nog negende, maar maakte veel tijd goed in het tweede deel.

Zo verliep de race van zaterdag: Van der Linde schenkt BMW eerste GT3-zege in DTM-race op Lausitzring

René Rast (Audi) vergezelt Van der Linde op de eerste startrij. De drievoudig DTM-kampioen klokte met een 1.31.106 de tweede tijd. Maro Engel (Mercedes) en Mirko Bortolotti (Lamborghini) delen de tweede startrij, waardoor de top-vier wordt bezet door vier verschillende merken. De kwalificatie lag enige tijd stil vanwege brand in de Ferrari van Felipe Fraga.

De tweede DTM-race op de Lausitzring begint zondag om 13.30 uur.

DTM Lausitzring, uitslag kwalificatie:

Coureur Merk Tijd + 1 Sheldon van der Linde BMW 1'30.998 2 René Rast Audi 1'31.106 0.108 3 Maro Engel Mercedes 1'31.152 0.154 4 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'31.159 0.161 5 Ricardo Feller Audi 1'31.174 0.176 6 Nico Müller Audi 1'31.229 0.231 7 Nick Cassidy Ferrari 1'31.284 0.286 8 Luca Stolz Mercedes 1'31.336 0.338 9 Lucas Auer Mercedes 1'31.361 0.363 10 David Schumacher Mercedes 1'31.361 0.363 11 Philipp Eng BMW 1'31.376 0.378 12 Marco Wittmann BMW 1'31.391 0.393 13 Dennis Olsen Porsche 1'31.409 0.411 14 Arjun Maini Mercedes 1'31.443 0.445 15 Kelvin van der Linde Audi 1'31.451 0.453 16 Mikael Grenier Mercedes 1'31.487 0.489 17 Laurens Vanthoor Porsche 1'31.510 0.512 18 Thomas Preining Porsche 1'31.512 0.514 19 Maximilian Götz Mercedes 1'31.568 0.570 20 Esteban Muth BMW 1'31.599 0.601 21 Maximilian Buhk Mercedes 1'31.702 0.704 22 Nicki Thiim Lamborghini 1'31.837 0.839 23 Rolf Ineichen Lamborghini 1'31.973 0.975 24 Clemens Schmid Lamborghini 1'32.111 1.113 25 Dev Gore Audi 1'32.447 1.449 26 Marius Zug Audi 1'32.448 1.450 27 Alessio Deledda Lamborghini 1'33.442 2.444 28 Esmee Hawkey Lamborghini 1'34.051 3.053 - Felipe Fraga Ferrari -