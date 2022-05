Sheldon van der Linde koos na de start om de eerste bocht breed in te gaan en kwam daarmee voor Lucas Auer te liggen. De snelle start van HRT-coureur Luca Stolz bracht hem voor teamgenoot Arjun Maini op P3. Van der Linde begon een voorsprong op te bouwen en had een gat van twee seconden op Auer, die op zijn beurt in rondje zeven besloot naar binnen te gaan. Een kleine vertraging tijdens die bandenwissel zorgde ervoor dat de Oostenrijker achter Stolz de baan opkwam.

Een ronde na de stop van Auer kwam Van der Linde binnen. Zijn bandenwissel was dusdanig snel dat hij voor beide heren de baan weer opkwam en de leiding behield. Een korte regenbui vroeg in de race leek de strategie van de vroege stoppers te verstieren, maar hevige nattigheid bleef uit en dus kwamen de regenbanden er niet aan te pas. Van der Linde bleef zijn voorsprong in de BMW vergroten en een echte dreiging van Stolz bleef uit. Voor het eerst sinds Assen 2020 snelde de Zuid-Afrikaan weer naar een DTM-overwinning. Het werd tevens de eerste overwinning van BMW in het GT3-tijdperk, voor het team van Schubert was het de eerste zege. Stolz finishte als tweede, voor polesitter Auer.

Maini behield tot aan de finish de vierde positie en maakte er een extra mooie dag van voor HRT. Maro Engel, die als derde startte in zijn GruppeM Mercedes, kwam als vijfde over de meet. Kampioenschapsleider Mirko Bortolotti kwam slecht van zijn plek en viel terug van P9 naar P13, maar profiteerde van lekke banden bij andere rijders en finishte de race als zesde. Ricardo Feller kreeg voor de neus van de Italiaan een lekke rechterachterband en viel uit. Felipe Fraga overkwam hetzelfde, maar hij wist de pits nog te bereiken om nieuwe banden te halen. Drievoudig DTM-kampioen Rene Rast scoorde punten door als achtste te eindigen, nadat hij door SSR-coureur Laurens Vanthoor voor de zevende plek was ingehaald. Nick Cassidy en Maxi Gotz maakten de top-tien compleet en pakten daarmee de laatste puntjes.