Van der Linde rondt perfect weekend af met tweede zege op Lausitzring

Nadat hij zaterdag de eerste DTM-zege van de nieuwe BMW M4 GT3 behaalde, verzekerde Sheldon van der Linde zich zondagochtend van de pole-position voor de tweede race op de Lausitzring. Naast hem op de eerste startrij nam René Rast plaats, met Maro Engel en Mirko Bortolotti op de tweede startrij. Kampioenschapsleider Lucas Auer mocht de race vanaf de negende stek aanvangen, Felipe Fraga ging na de brand tijdens de kwalificatie niet van start.

De start van de 55 minuten durende tweede race van het DTM-weekend verliep uitstekend voor Van der Linde, die de koppositie relatief eenvoudig wist te behouden. Bovendien profiteerde de coureur van Schubert Motorsport van de strijd die Engel, Rast en Bortolotti leverden om de tweede stek. Bortolotti en Engel raakten elkaar kort, waardoor de coureur in de Mercedes van GruppeM in bocht 3 kort door het gras moest. Ondanks deze schermutselingen behield Engel de tweede stek, terwijl Rast en Bortolotti aansloten op de posities drie en vier. Van der Linde had hierdoor echter al een voorsprong van twee seconden tegen het einde van de eerste ronde.

Inhaalacties waren schaars aan het front en dus was het vooral wachten op de verplichte pitstops, die vanaf de 11e minuut gedaan mochten worden. Philipp Eng en Ricardo Feller waren in ronde 7 dan ook de eersten die hun pitstop maakten, waarna vrijwel het hele veld in de drie daaropvolgende ronden hun pitstop maakte. Alleen Kelvin van der Linde, Esteban Muth, regerend kampioen Maximilian Götz en Dev Gore kwamen in een later stadium pas naar de pits. Zij namen dus de eerste vier plekken in, gevolgd door Sheldon van der Linde, Engel en Rast. De pitstop van Bortolotti verliep niet zoals gehoopt en de coureur van Grasser Racing Team Lamborghini viel zodoende terug naar P10, achter Eng en Nico Müller.

Toen de laatste coureurs hun pitstop maakten, kreeg Van der Linde de leiding opnieuw in handen. Wel zag hij zijn voorsprong ten opzichte van Engel en Rast stukje bij beetje slinken. In de slotfase van de race kwam Engel nog tot op een halve seconde van de Zuid-Afrikaanse leider, maar een aanval kon hij niet plaatsen. Van der Linde werd zo de eerste coureur die dit DTM-seizoen meer dan één overwinning heeft geboekt. Engel en Rast mochten mee naar het podium als nummers twee en drie. Op forse achterstand eindigde Eng op de vierde stek, kort gevolgd door Müller en Bortolotti. Ricardo Feller eindigde keurig op de zevende stek, voor Auer, Laurens Vanthoor en Marco Wittmann op de tiende positie. Acht coureurs haalden de finish niet: Maximilian Bukh, Nick Cassidy, Marius Zug, Clemens Schmid, Nicki Thiim, Thomas Preining en Mikaël Grenier moesten hun bolide vroegtijdig in de pits parkeren.

Het eerstvolgende DTM-raceweekend vindt tussen 17 en 19 juni plaats op Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola.