Sheldon van der Linde pakt pole-position op Lausitzring

De kwalificatie op de Lausitzring werd verreden onder perfecte omstandigheden en bij een temperatuur van een graad of 25. Rowe-BMW-coureur Sheldon van der Linde verzekerde zich met een beste tijd van 1.30.537 van de pole-positie. Het is pas de tweede pole voor de 22-jarige Van der Linde, na zijn snelste kwalificatietijd op Zolder in 2019.

Zijn oudere broer Kelvin van der Linde die bij Abt Audi rijdt, volgde op slechts 0.027 seconden voor en dat betekent dat er zaterdagmiddag op weg naar bocht 1 een ware broederstrijd staat te wachten. Het sterke resultaat van Abt Audi werd gecompleteerd door Mike Rockenfeller, die met een achterstand van 0.104 seconden als derde eindigde.

T3 Lamborghini-coureur Esteban Muth zorgde voor een daverende verrassing door zijn Lambo Huracan GT3 naar de vierde startplek te sturen. Achter Muth staat de Ferrari 488 GT3 van Liam Lawson die lang op weg leek naar de pole-tijd, maar uiteindelijk genoegen moest nemen met P5. Zijn teamgenoot Alex Albon start vanaf de zevende plaats.

De eerste DTM-race van het weekend begint zaterdagmiddag om 13.30 uur.

Uitslag kwalificatie DTM EuroSpeedway Lausitz