De DTM waagt zich dit weekend voor de tweede maal in de historie op de beruchte banking van de Lausitzring. In plaats van kort voor de eerste bocht van de tri-oval linksaf het infield in te sturen gaat het volle veld vol razendsnelle GT3-bolides nu rechtdoor de banking op. In 2003 reed de DTM ook al door de steile Turn 1 maar dat ging volledig de mist in. Audi-coureurs Christian Abt en Laurent Aiello klapten in de vrijdagtrainingen met kapotte voorbanden in de muur. Nog dezelfde dag greep de organisatie in en keerde men terug naar de gebruikelijke lay-out.

Ook dit jaar is het respect voor de eerste bocht groot. Evenals de onzekerheid. Niemand weet namelijk hoe de GT3-wagens zich in de schuine banking gaan houden. “Kunnen de auto’s dit aan?”, vraagt Steve Buschmann, teammanager van Mercedes-team GetSpeed, zich af. “Die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden.” De lay-out waar men dit weekend op rijdt was tijdens de eerdere test op de Lausitzring nog niet goedgekeurd, dus moest er toen op het gebruikelijke circuit gereden worden. “We zullen zien”, vervolgt Buschmann. “We kunnen niets anders doen dan afwachten, op vrijdag voor de eerste maal de baan op gaan en dan kijken: lukt het of lukt het niet?”

De 300 meter lange Turn 1 van de Lausitzring Foto: DTM

Menig team baalt van het feit dat alle data van de eerdere test nu vrijwel waardeloos is, maar Buschmann begrijpt de keuze van DTM-organisator ITR. “Het is natuurlijk niet optimaal dat de lay-out veranderd is. Maar als zondag alles goed verlopen is en geen enkele auto daardoor schade heeft opgelopen, kan men zichzelf op de schouder kloppen en zeggen: 'Dat was een goede PR-show'. Het is natuurlijk spectaculair en het maakt het voor de toeschouwers interessant. En het mag alleen gebruikt worden door de DTM.”

Garanties op succes zijn er natuurlijk niet. Toch is Frederic Elsner, die bij ITR als ‘seriesmanager’ actief is, van mening dat de situatie niet te vergelijken valt met 2003: “De bandenpartner is anders, de auto’s zijn anders. De randvoorwaarden zijn anders dan destijds.” Maar waarom is de belasting op de banden en wagens in Turn 1 dan zo groot? De 300 meter lange bocht is met een hellingshoek van 5,7 graden minder schuin dan de meeste bankings waardoor hij als een echte bocht en niet als recht stuk gezien moet worden. “Naar mijn mening wordt Turn 1 op de Lausitzring veeleisender dan Daytona, omdat men er niet even volgas doorheen raast”, aldus Audi-coureur Mike Rockenfeller, die de bocht vergelijkt met de banking van Daytona met 31 graden helling. “De auto zal wat meer glijden. Daarin zit de voornaamste uitdaging.”

Naast de nekspieren van de coureurs worden vooral de banden secondenlang enorm belast. “Het wordt absoluut hardcore”, stelt Mercedes-coureur Lucas Auer. “Met name voor wat betreft de bandenslijtage. Ik denk dat die enorm hoog zal zijn.” Om drama’s te voorkomen - denk maar aan de Formule 1-race in 2005 op de banking van Indianapolis - heeft bandenleverancier Michelin de DTM-teams duidelijke voorschriften meegegeven voor wat betreft de bandendruk en de sporing.

Om de coureurs en teams te laten wennen krijgen ze op vrijdagochtend een extra mogelijkheid om kennis te maken met de banking. Ze krijgen hiervoor een extra set banden, die na de sessie weer ingeleverd moet worden. Zo heeft iedereen de gelegenheid om op vers rubber kennis te maken met de enorme uitdaging die staat te wachten.