Winward-Mercedes-coureur Ellis wint zijn eerste DTM-race

Philip Ellis - die drie paspoorten kan overleggen (de Britse, Duitse en Zwitserse) - debuteert dit seizoen in de Deutsche Tourenwagen Masters. Na een uitvalbeurt en een zesde plaats op Monza, mocht hij vandaag in het oosten van Duitsland vanaf P9 vertrekken.

Vooral bij de herstart na de crash van T3 Lamborghini-coureur Esmee Hawkey in bocht 1 maakte de 28-jarige coureur veel indruk: Ellis was al een paar plekken opgeschoven en remde zich aan het einde van de safety car-periode voor de tweede bocht langs Rockenfeller, Esteban Muth en Kelvin van der Linde. Hij lag op dat moment al tweede achter Rowe BMW-coureur Sheldon van der Linde die vanaf pole was vertrokken.

Ook na de pitstop bleef Ellis lang in de slipstream van Van der Linde, voordat hij in de 21ste ronde de BMW-coureur, die kampte met bandenpech, passeerde en de leiding overnam. AF Corse Ferrari-coureur Liam Lawson greep zijn kans en glipte ook aan de binnenkant langs Van der Linde, waardoor de Zuid-Afrikaan naar de derde plaats werd verdrongen. Uiteindelijk werd het nog erger voor de 22-jarige Van der Linde: hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een pitstop-overtreding en moest daardoor genoegen nemen met de negende plaats.

Uitslag DTM Lausitzring - Race 1

Positie No. Coureur Auto 1 57 Philip Ellis Mercedes 2 30 Liam Lawson Ferrari 3 9 Mike Rockenfeller Audi 4 3 Kelvin van der Linde Audi 5 23 Alexander Albon Ferrari 6 22 Lucas Auer Mercedes 7 11 Marco Wittmann BMW 8 10 Esteban Muth Lamborghini 9 31 Sheldon van der Linde BMW 10 18 Maximilian Buhk Mercedes 11 16 Timo Glock BMW 12 12 Dev Gore Audi 13 51 Nico Muller Audi - 36 Arjun Maini Mercedes - 5 Vincent Abril Mercedes - 8 Daniel Juncadella Mercedes - 4 Maximilian Gotz Mercedes - 99 Sophia Floersch Audi - 26 Esmee Hawkey Lamborghini