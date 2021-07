Ellis pakt na zege op zaterdag ook pole voor DTM-race op zondag

De coureur van Winward-Mercedes reed in de kwalificatie voor die tweede race direct bij zijn eerste poging de snelste tijd van de dag. Met een tijd van 1.30.292 was hij maar liefst 0,394 seconden sneller dan AF Corse Ferrari-coureur Liam Lawson die vanaf de tweede plek mag vertrekken.

Op de derde plaats staat een andere Mercedes, namelijk HRT-coureur Maximilian Götz. Daarachter vinden we de eerste Audi-rijder terug: kampioenschapsleider Kelvin van der Linde. Beste BMW-coureur was verrassend Timo Glock op de vijfde plaats, waardoor er vier verschillende merken in de top vijf staan.

T3 Lamborghini-coureur Esmee Hawkey, die tijdens de race van zaterdag haar auto total loss reed, kon wel aan de kwalificatie deelnemen. Ze reed in de inderhaast overgespoten ADAC GT Masters-auto en eindigde als 18de en laatste. Abt-collega Sophia Flörsch wist door problemen met de brandstofpomp geen rondetijd wist te noteren.

De tweede race van het DTM-weekend op de Lausitzring start om 13.30 uur.

Uitslag kwalificatie DTM Lausitzring - Race 2