DTM Lausitzring: Frijns soeverein naar tweede pole van seizoen

Frijns wist op Spa-Francorchamps, waar de DTM door de ingrijpende coronacrisis terugkeerde, al zijn eerste pole-position te veroveren. Op zaterdagmiddag wist hij die goede uitgangspositie door de bandentombola toen niet te verzilveren, maar dat neemt niet weg dat de snelheid er anno 2020 wel goed in zit bij Frijns. De coureur uit Maastricht, die bliksemsnel moest schakelen van de Formule E naar de DTM, trok tijdens de kwalificatie op de Lausitzring namelijk wederom aan het langste eind.

In de eerste runs moest Frijns Audi-collega Müller nog voor laten gaan. De Zwitser, die mede door de straf van René Rast soeverein aan de leiding van het kampioenschap staat, noteerde een 1.15.592. Müller toonde zich daarmee een klasse apart in de openingsfase, maar wist zich tijdens de afsluitende run niet te verbeteren. Frijns zag daardoor zijn kans schoon en wist met een formidabele ronde alsnog de eerste stek over te nemen. De enige Nederlander in de DTM noteerde een 1.15.486, ruimschoots genoeg voor pole.

Achter dit Abt-duo wist Loic Duval het feest compleet te maken voor het Audi. Het dominante merk met de vier ringen heeft zo weer de eerste drie startplekken te pakken. Sheldon van der Linde gaf slechts 0.003 van een seconde toe op de Fransman en klokte daarmee de vierde tijd. Voormalig F1-coureur Timo Glock completeerde de top-vijf, voor Marco Wittmann en René Rast.

De eerste DTM-race van het weekend op de Lausitzring begint zaterdag om 13.30 uur.

DTM Lausitzring kwalificatie - uitslag: