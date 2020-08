DTM Lausitzring: Dominante Müller wint weer, Frijns derde

Frijns wist net als op Spa-Francorchamps pole-position te veroveren voor de eerste race van het DTM-weekend. Waar de Limburger in de Belgische Ardennen nog ten onder ging in een bandenchaos was hij vastberaden om de koe ditmaal wel meteen bij de horens te vatten. Op de Eurospeedway Lausitz kon hij echter niet lang genieten van de best mogelijke startpositie. Frijns kwam zelf wel aardig van zijn plek, maar moest toezien hoe teamgenoot Nico Müller vanaf P2 een nog betere start maakte en de leiding overnam.

In zijn achteruitkijkspiegel zag Frijns in de eerste bocht drie man vechten om P3, waarbij BMW-piloot Sheldon van der Linde het meeste lef toonde en zodoende de derde stek overnam. Waar dat duel nog wonderwel goed afliep, had regerend DTM-kampioen René Rast minder geluk. De Audi-coureur kreeg in de openingsronde een tikje van Timo Glock te verduren en moest dat bekopen met een uitstapje door het gras. Het bleek het startschot voor een race vol incidenten voor Rast, die uiteindelijk genoegen moest nemen met P7. Noem het schadebeperking. Audi-collega Loic Duval - gestart vanaf P3 - had overigens nog minder fortuin en moest met technisch malheur helemaal opgeven.

Müller domineert andermaal, Frijns naar het podium

Het gebeurde allemaal ver achter de rug van de ijzersterke Müller, die in Spa al beide races won en op de Lausitzring andermaal een snaarstrakke wedstrijd afwerkte. Ook na de verplichte pitstops bleef de Zwitser soeverein aan de leiding. Zelfs onnodig tijdverlies in de zogenaamde 'slow zone' kon hem niet meer van een derde opeenvolgende DTM-zege houden. Müller heeft alle DTM-races tot dusver gewonnen in 2020 en voltooide zo een loepzuivere hattrick.

Abt-teammaat Frijns raakte op zijn beurt verwikkeld in een fel gevecht met de BMW-coureurs. De coureur uit Maastricht zag Van der Linde buitenom langszij komen na de pitstops, terwijl Frijns zelf nog temperatuur in zijn nieuwe banden probeerde te krijgen. Met het rubber eenmaal op bedrijfstemperatuur moest de Limburger zich rondenlang weren tegen Marco Wittmann. Frijns wist deze BMW wel van het lijf te houden en pakte zo zijn tweede podiumplek van dit seizoen, op een circuit waar hij geen groot liefhebber van is. De Nederlander vergezelde Müller en Van der Linde op het ereschavot. Achter dit trio en Wittmann completeerde Glock de top-vijf, voor Ferdinand Habsburg en Rast.