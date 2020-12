Abt blijft als eerste bestaande DTM-team actief onder GT3-regels

Het dure Class One-reglement is vanaf 2021 verleden tijd in de DTM, waarin vanaf de nieuwe jaargang met GT3-bolides geracet wordt. In een eerder stadium maakten GruppeM en 2Seas Motorsport al bekend dat zij komend jaar toetreden tot de DTM met GT3-auto’s van respectievelijk Mercedes en McLaren. Daarnaast hadden meerdere van de huidige DTM-teams interesse getoond om in de klasse actief te blijven, maar tot dusver was geen van hen overgegaan op een definitieve inschrijving. Donderdag bracht Abt Sportsline daar verandering in.

De afgelopen jaren was Abt een van de fabrieksteams van Audi in de DTM en afgelopen seizoen won de renstal met Nico Müller en Robin Frijns de titel bij de teams. Die titel gaat de renstal in 2021 verdedigen als privéteam, waarbij men twee Audi R8 LMS GT3-auto’s gaat inzetten. Het is vooralsnog onduidelijk welke coureurs gaan uitkomen voor Abt Sportsline. Müller en Frijns hebben inmiddels een Formule E-programma, maar mogelijk zijn zij beschikbaar voor een DTM-seizoen als de kalenders van de klassen niet te veel overlap hebben. Frijns heeft overigens al aangegeven graag verder te willen in de DTM ‘als de kans zich voordoet’.

“De DTM is 20 jaar onderdeel geweest van ABT Sportsline en we willen graag dat dit zo blijft”, zei directeur Hans-Jurgen Abt. “Niet alleen onze fans, maar alle 200 medewerkers in Kempten deelden onze spanning, vreugde en lijden. Hier hebben we onze grootste overwinningen geboekt en zijn we gegroeid als team. Met onze toewijding willen we een signaal afgeven en Gerhard Berger steunen in het schrijven van het nieuwe hoofdstuk van deze fascinerende raceklasse.” DTM-baas Berger is op zijn beurt blij dat Abt in de klasse actief blijft. “ABT’s naam is onderdeel van de DTM, want het team heeft deze klasse al twee decennia vormgegeven.”