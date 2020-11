GruppeM stapt als eerste team in DTM met GT3-reglement

De afgelopen jaren reden in de DTM auto’s die voldeden aan het Class One-reglement, dat destijds in samenspraak met de Japanse Super GT werden opgesteld. De kosten van dit reglement bleken voor de fabrikanten echter te hoog, waardoor eerder Mercedes en dit jaar ook Audi hun vertrek uit de klasse aankondigden. Daarom stapt de DTM met ingang van 2021 over op licht aangepaste GT3-auto’s in de hoop om meer merken te trekken en een groter startveld op de been te brengen.

Vandaag heeft het eerste team kenbaar gemaakt de stap naar de DTM te zetten. Het is het in Hong Kong gevestigde GruppeM. Vanaf 2021 wil de renstal van teambaas Kenny Chen één Mercedes-AMG GT3-bolide inzetten in het kampioenschap. Wie de coureur wordt, dat is nog niet bekend. De afgelopen jaren was het team relatief succesvol in diverse GT3-series met onder meer overwinningen in de 10 uur van Suzuka, de FIA GT World Cup in Macau en de titel in de Blancpain GT Asia in 2017. Dit jaar nam GruppeM ook deel aan de Intercontinental GT Challenge, waarbij het de 24 uur van Spa-Francorchamps en de 8 uur van Indianapolis liet schieten vanwege het coronavirus.

“We zijn trots dat wij het eerste raceteam uit Hong Kong worden dat deelneemt in de DTM, een raceklasse die al jaren autosport van het hoogste niveau biedt en een geweldige geschiedenis heeft”, zei Chen. “Het is een grote uitdaging, maar die willen we graag aangaan en we kijken er met veel ambitie en vertrouwen naar uit. Ik ben vooral blij dat we blijven samenwerken met Mercedes-AMG. We zijn klaar voor het DTM-avontuur!”

Hoeveel teams en merken aan de start verschijnen in het DTM-seizoen 2021 is nog onduidelijk. Phoenix Racing, tot en met 2020 een van de fabrieksteams van Audi in de DTM, kondigde al wel een samenwerking aan met Ferrari-klantenteam Wochenspiegel Team Monschau, maar de exacte plannen zijn nog onbekend. De verwachting is dat Audi minimaal vier auto’s op de grid heeft in 2021, terwijl de aanwezigheid van GT3-auto’s van Ferrari en Lamborghini hint op deelname van deze merken. Achter de deelname van BMW staan nog vraagtekens, omdat het Beierse merk midden in de ontwikkeling van de nieuwe generatie M4 GT3 zit.

