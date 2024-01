Tijdens de Dakar Rally is er ook aandacht voor de Formule 1, zij het ergens in de kantlijn. Lukas Lauda, de zoon van de legende Niki Lauda, is tijdens de loodzware rally te bewonderen in een buggy gehuld in de legendarische kleurstelling van de McLaren van zijn vader, waarmee Lauda sr. in 1984 de F1-titel bemachtigde. Lukas Lauda debuteert in de rally en rijdt voor South Racing Team door de Arabische woestijn heen.

De Oostenrijker heeft samen met zijn team expliciet de keuze gemaakt om de kleurstelling van de McLaren MP4/2 over te nemen. Met die McLaren wist zijn vader in 1984 op een halve punt de titel te bemachtigen, Alain Prost viste destijds net achter het net. Het is tot op heden de kleinste marge waarmee een coureur het wereldkampioenschap Formule 1 binnenhengelde. South Racing Team heeft bij de bekendmaking van de livery aangegeven dat het voor hen een logische keuze was om met een Lauda de buggy in het rood-wit te steken. "We eren hiermee een legende. Lukas Lauda, de zoon van Niki Lauda, gaat als ode aan zijn vader racen in een beroemde livery, gelijk aan de iconische kleurstelling van de McLaren waarmee Niki in 1984 wereldkampioen werd", verklaart het team in een statement.

Ook Lukas Lauda is vereerd om met deze kleuren te beginnen aan de rally. Om het plaatje compleet te maken heeft de 45-jarige Oostenrijkse coureur de kleuren van de helm waarmee de titel door zijn vader behaald werd overgenomen. "Als kind reed ik veel motorcrosses en heb mijn hele leven op motoren gereden", vertelt de Dakar-debutant. "Ik heb veel in sportmarketing gewerkt en samen met mijn broer - en andere mensen - een aantal races georganiseerd. Ik heb nooit zelf geracet en in 2022 nodigde [motorcross-grootheid] Heinz Kinigadner mij uit om met een Can-Am [buggy] in Tunesië te rijden. Ik heb daar heel erg van genoten!"

Tijdens die sessies in de Tunesische woestijn werd het zaadje geplant om aan de Dakar mee te doen. Het plan om in 2024 voor het eerst aan de start te staan werd vlak daarna geboren. "Ik had een tweedehands Can-Am van South Racing gekocht en samen met mijn co-coureur Stefan [Henken] geracet. Heinz Kinigander stelde ons aan elkaar voor en we waren direct een goed team", vertelt Lauda. "De Dakar was altijd de belangrijkste race voor mij, als kind keek ik er al gefascineerd naar. Mijn doel is om veel te leren en de beste rookie te worden."