Het lange wachten voor de Dakar-deelnemers is bijna voorbij. Vrijdag mogen zij beginnen aan de Dakar Rally van 2024 door de woestijn in Saudi-Arabië. Ook Tim en Tom Coronel zijn van de partij en kijken vol goede moed naar de mogelijkheden tijdens de rally, nu ook alle formaliteiten - zoals de administratieve en technische keuring - achter de rug zijn. Tijdens de laatste tests voorafgaand aan de start moest er nog wel hier en daar wat veranderd worden aan de Century, maar volgens Tim Coronel is alles nu klaar voor een succesvolle rally. "We hebben natuurlijk wat kleine dingetjes aan kunnen passen aan de auto. Hij voelde belachelijk goed en ook Tom zat er weer goed in. Dus dat voelde echt als thuiskomen, want het voelde heel normaal eigenlijk", vertelt de coureur, die dit jaar voor de derde keer met de Century gaat racen. "Nu is het een kwestie van afwachten. Alles staat klaar."

Ook de sfeer binnen het team is goed. Naast de gebroeders Coronel rijden ook Michel Kremer en Thomas de Bois de Dakar. "Ik zie alleen maar glimlachen bij de monteurs en bij Michel en Thomas, en natuurlijk bij Tom", vertelt Tim Coronel. "Ik ben ook heel ben heel blij met wat hier staat." Ook de plek van het team is volgens de oudste van de tweeling erg bijzonder. "We staan hier gewoon tussen de fabrieksteams, dat voelt heel speciaal."

Vrijdag staat de proloog op het programma. Een korte etappe, bedoeld om de startposities voor de eerste etappe van zaterdag vast te stellen. Volgens Tim Coronel direct een belangrijk meetpunt, zeker gezien de dagen die er aan komen. "Het is eigenlijk een soort kwalificatierun van 28 kilometer", vertelt de 51-jarige coureur, die daarmee doelt op de korte special stage tijdens de proloog. "Dus we maken de auto zo licht mogelijk en zorgen ervoor dat we er goed bij staan. De twee dagen erna worden lang en belangrijk. Dan wil je niet te ver achteraan zitten, want daarmee verlies je meteen veel tijd. Dus we gaan er lekker voor en hebben er veel zin in. We willen graag met beide auto's de finish halen."