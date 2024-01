Dakar op tv: Waar en wanneer is de Dakar Rally 2024 te zien?

Zoals elk jaar begint het nieuwe raceseizoen met de Dakar Rally. De deelnemers moeten een dikke twee weken lang hun weg zien te vinden door de Saudische woestijn en alles wijst erop dat de organisatie er een loodzware editie van gemaakt heeft. Tel daarbij op dat er weer veel Nederlanders meedoen en er zijn genoeg redenen om alles op de voet te volgen. Motorsport.com zet op een rijtje via welke kanalen de rally op televisie te zien is.

RTL 7

Traditiegetrouw zendt RTL 7 dagelijks een samenvatting en interviews vanuit het bivak uit. De eerste uitzending van de Dakar Rally 2024 staat gepland voor 5 januari met de samenvatting van de proloog. De uitzending begint om 19.25 uur. De dagen erna kan je om 19.00 uur inschakelen voor een nieuwe uitzending met de hoogtepunten van die dag. Als je die mist, is er ook geen man overboord: om 22.15 uur en om 17.00 uur de dag erna wordt de samenvatting herhaald. Als klap op de vuurpijl kan je elke dag om 23.10 uur naar RTL GP: Dakar 2024 - The best shots of the day kijken.

Eurosport

Ook Eurosport laat beelden van de Dakar Rally zien. De zender die in nagenoeg heel Europa te ontvangen is zendt op 5 januari de eerste samenvatting uit. Dit programma begint om 23.30 uur. Op alle overige dagen van de monsterrally is er om 23.30 uur een uitzending met de hoogtepunten van de dag en interviews met de hoofdrolspelers. Is dat te laat voor je, dan kan je om 7.30 uur de volgende ochtend de herhaling zien.

Red Bull TV

Voor de echte fan is Red Bull TV ook een aanrader. De Oostenrijkse energiedrankjesfabrikant sponsort veel deelnemers en laat zowel samenvattingen als beelden achter de schermen van elke etappe zien. Wil je echt dieper in de materie gaan, dan is er ook nog de mogelijkheid om de behind the scenes van vorig jaar terug te kijken. Er is bij Red Bull TV geen vast tijdstip waarop de beelden te zien zijn.

Motorsport.com

Als Dakar-liefhebber kan je natuurlijk ook bij Motorsport.com Nederland terecht. Elke dag lees je etappeverslagen van de motoren, auto's en trucks, komen de laatste reacties vanuit het bivak voorbij en zijn er analyses van de belangrijkste momenten. Ook voor een uitgebreide samenvatting van de dag kan je bij ons terecht. Video's van de meest spectaculaire momenten worden gedurende de dag toegevoegd, zodat je niets hoeft te missen van de Dakar-actie.